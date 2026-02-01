Обидная травма: россиянка Тупицына уступила бывшей соотечественнице в финале юниорского Australian Open

Яркий и очень обидный матч для россиянки Екатерины Тупицыной. Она очень много наошибалась в начале, играя первым номером, но не остановилась, почти перевернула первый сет, затем повела 3:0 во втором с двумя брейками, однако дернула заднюю поверхность бедра и мучалась с ней до конца встречи. Россиянка уступила пять геймов подряд, смогла отыграться, но все равно уступила — 3:6, 5:7. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Аут по длине у Тупицыной в розыгрыше — 5:7!
Какой-то сумасшедший розыгрыш! Тупицына как-то успела к сетке на укороченный, отбила еще несколько ударов, вернулась на заднюю линию, но в конце концов все равно ошиблась — 30:40, матчбол у Ефремовой!
Обострила Ефремова, и соперница ударила в аут — 30:30.
Трос не помог Екатерине — 30:15.
И снова — 30:0.
Аут с приема после подачи Тупицыной — 15:0.
Долгий обмен ударами закончился сеткой, попытавшейся обострить Тупицыной — 5:6.
Тупицына атаковала, но в итоге с форхенда дала маху — в коридор. 40:30.
Розыгрыш закончился неожиданным виннером с форхенда от Тупицыной — 30:30.
И снова — 30:15.
Аут с приема — 15:15.
И Тупицына в первом розыгрыше на подаче соперницы заставила ее пробить в аут — 0:15.
Аут по длине у француженки — 5:5! Какие борьба и преодоление! «Как будто можешь. Как будто можешь!» — подбадривает тренер Екатерину.
С бэкхенда в сетку пробила Тупицына — 40:15.
Аут у Ефремовой по длине — 40:0.
И снова блестящая игра Екатрины в атаке — 30:0.
Мощные атаки россиянки после первой подачи принесли плоды — 15:0.
Борьба продолжается! Тупицына провела розыгрыш в атаке и выжала ошибку соперницы — 4:5! Есть обратный брейк, но дальше россиянке придется подавать, что с ее бедром крайне непросто.
Ефремова выбила соперницу из корта косой подачей, но Тупицына умудрилась ответить приемом на вылет — 30:40, брейк-пойнт!
Пришлось двигаться россиянке, и она пробила в сетку — 30:30.
Тупицына блестящий розыгрыш провела с места, погоняв соперницу и дождавшись ее ошибки — 15:30.
Шикарный прием второй подачи на вылет — 15:15.
Аут с приема — 15:0.
Тупицына вела розыгрыш, но сама и пробила в сетку. Впрочем, дело во многом в подвижности, которой Екатерина лишилась — 3:5, Ефремова выиграла пять геймов подряд, повела с брейком и будет подавать на турнир!
Трос и аут у россиянки — 15:40, двойной брейк-пойнт!
Ох, все сделала Тупицына и била с хафкорта в свободное пространство, но не попала по длине — 15:30.
В сетку пробила россиянка в розыгрыше — 15:15.
Очко с подачи — 15:0.
Нет приема — 3:4.
— Я что, не заслужила, — со слезами спрашивает у своего бокса Тупицына. — Иди проверь, заслужила или нет, — суровый ответ тренера, ну а как иначе?
В сетку пробила Екатерина — больше.
Очко с подачи — ровно.
Двойная ошибка — меньше, еще брейк-пойнт!
«Бей в один удар. Один-два удара — максимум», — подсказ от тренера. Кажется, Екатерина не сможет доиграть.
Вела розыгрыш Тупицына, но попала в трос, после чего Ефремова использовала свободное пространство и забила. Так Тупицына еще и снова дернула больную ногу, потянувшись к мячу. 40:40.
Пробила в атаке Ефремова — 30:40, остался второй брейк-пойнт.
Героически сражается Екатерина! И отличным виннером забрала очко — 15:40, двойной брейк-пойнт!
Еще один розыгрыш за россиянкой — 15:30.
Ефремова хороша в атаке — 15:15.
Отличный прием Тупицыной — 0:15.
— По травме решение принимаешь ты, — говорит тренер Тупицыной. — Я не могу подавать, — плача, отвечает теннисистка. — Вторую — можешь.
Двойная ошибка завершила гейм — 3:3. Отыграла оба брейка француженка.
Очко с подачи — 30:40, остался второй брейк-пойнт.
Аут по длине у Екатерины — 15:40, двойной брейк-пойнт.
Пыталась Ефремова принять на вылет, но не попала — 15:30.
И снова не попала россиянка — 0:30.
Ошибка Тупицыной в первом розыгрыше на ее подаче — 0:15.
Била Тупицына на вылет, пытаясь поймать соперницу на движении вперед, но не попала — 3:2.
Отличный розыгрыш от Екатерины — 40:15.
Нет приема — 40:0.
Ефремова добавила в агрессии, попала в заднюю линию, и россиянка не справилась в ответ — 30:0.
Аут у Тупицыной при атаке с хафкорта — 15:0.
И гейм за Ефремовой — 3:1, отыграла француженка один брейк.
Долгий розыгрыш с давлением от Ефремовой, и в конце концов соперница не справилась, отправив мяч в аут по длине 22-м ударом — меньше, брейк-пойнт.
Аут по ширине у Тупицыной — 40:40.
В самую заднюю линию попала россиянка, и соперница не справилась с ответом — 40:30.
Прием второй подачи в сетку — 30:30.
Сетка с форхенда у россиянки в розыгрыше после второй подачи — 15:30. Екатерина морщится и поджимает поврежденную ногу.
Тупицына погоняла соперницу по корту, но дожать смогла благодаря тросу после одного из своих ударов — 15:15.
Россиянка вышла на подачу. Розыгрыш со второй подачи и аут у Екатерины — 0:15.
Екатерина Тупицына возвращается на корт с затейпированным бедром.
Арбитр только сейчас объявил, что Екатерина Тупицына взяла медицинский тайм-аут.
Тупицына ушла вместе с врачом в подтрибунное помещение.
Вызванная на корт физиотерапевт подошла к россиянке. Будет тейпировать бедро, заднюю поверхность.
И прием второй подачи на вылет — 3:0, Екатерина повела уже с двумя брейками.
Аут по длине у Ксении — 15:40, двойной брейк-пойнт!
Классный прием — 15:30.
Первое очко за француженкой, но во втором розыгрыше она сыграла на ракетку сопернице и получила виннер по линии слева — 15:15.
У Тупицыной проблема с ногой, говорит, что сейчас расплачется, тренер сказал ей просто затейпировать ногу, и все будет хорошо. Но это на переходе. А пока Ефремова выходит на подачу.
Прием в сетку — 2:0.
Сетка у Ефремовой — 40:0.
Вторая подача, прием на ракетку и виннер по линии — 30:0.
Блестящий розыгрыш с укороченным в конце от Тупицыной — 15:0.
И ошибка Ефремовой завершила гейм — 1:0, Тупицына сразу же повела во второй партии с брейком!
Агрессивный прием — 15:40, двойной брейк-пойнт сразу же!
В какой-то момент розыгрыша показалось, что россиянка, атакуя, опять отдаст розыгрыш, но она все попала и выжала ошибку из соперницы — 15:30.
Аут у Екатерины в атаке — 15:15.
Ефремова вышла на подачу на старте второго сета. Тупицына приняла, атаковала в угол и затем спокойно забила с хафкорта — 0:15.
Поначалу Тупицына все отдавала сама, постоянно атакуя и ошибась. Но к концу партии и Ефремова стала действовать острее и инициативнее. 0-1, посмотрим, что будет во второй партии.
Аут по длине у Тупицыной в розыгрыше — 3:6. Первый сет за представительницей Франции.
Ефремова агрессивно приняла вторую подачу и в итоге быстро спровоцировала ошибку соперницы — меньше, первый сетбол!
Тупицына атаковала, Ефремова очень остро отвечала из обороны, заставляя соперницу бегать, и в итоге Екатерина пробила с хафкорта в сетку. Пока лучший розыгрыш матча на 24 удара — 40:40.
Двойная ошибка — 40:30.
Розыгрыш со второй подачи закончился ошибкой француженки — 40:15.
Ефремова тянула в обороне, выровняла розыгрыш и заставила Екатерину ошибиться — 30:15.
Пошел розыгрыш со второй подачи Тупицыной, которая постепенно оказалась в атаке и задавила соперницу. 13 ударов было — 30:0.
Аут с приема второй подачи у Ксении — 15:0.
Прием в аут по длине — 3:5, удержала Ефремова подачу и выиграла первый гейм за последние четыре.
Сложный розыгрыш для обеих, и в итоге Екатерина ошиблась кроссом слева. И снова бурно радовалась ее соперница — больше.
Аут в равном обмене ударами у Тупицыной, на что Ефремова отреагировала бурными «комонами» — ровно.
Екатерина приняла, завязался обоюдоострый розыгрыш, в котором француженка пробила в сетку — меньше, брейк-пойнт!
Екатерина остро приняла вторую подачу, сразу оказалась в атаке и третьим ударом продавила соперницу — 40:40.
Тупицына атаковала и заставила в итоге Ксению допустить ошибку — 40:30.
Ошибка на приеме второй подачи — 40:15.
Прием, розыгрыш и сетка от Ефремовой — 30:15.
И еще одна — 30:0.
Отменная подача Ефремовой — 15:0.
Эйс — 3:4.
Прием второй подачи в сетку — 40:15.
Тупицына решила укоротить, но не перебросила сетку — 30:15.
Нет приема — 30:0.
Аут у француженки в розыгрыше — 15:0.
Аут у Ефремовой после приема соперницы — 2:4, россиянка отыграла один брейк.
Снова Тупицына была в атаке, и снова она шикарно все сделала, пробив виннер кроссом слева на вылет — меньше, третий брейк-пойнт в гейме.
Очко с подачи — 40:40.
Отличная комбинация в атаке от Ефремовой — 30:40, остался второй брейк-пойнт.
Тупицына снова атаковала, Ефремова все тянула в обороне, включая смэш, но в итоге россиянка забила форхенд по линии — 15:40, двойной брейк-пойнт.
Двойная ошибка — 15:30.
Тупицына хороша в атаке — 15:15.
Аут по длине у Екатерины в первом розыгрыше на подаче соперницы — 15:0.
Аут с приема второй подачи — 1:4, размочила счет Тупицына.
Шикарная комбинация Тупицыной и виннер слева по линии — 40:0.
Прием второй подачи в сетку — 30:0.
Не справилась Ксения с мощными атаками Тупицыной на старте гейма на подаче россиянки — 15:0.
И снова срыв форхенда от Тупицыной — 0:4.
Россиянка сорвала форхенд в розыгрыше — 40:30.
А вот тут Тупицына попала длинной атакой, и соперница ошиблась в ответ — 30:30.
Обменивались ударами, пока Тупицына не пробила в сетку — 30:15.
Аут у Ефремовой в розыгрыше — 15:15.
Прием в сетку от Тупицыной — 15:0.
Ефремова дожала гейм — 0:3, уже с двумя брейками ведет француженка.
Дожала розыгрыш россиянка в атаке — 15:40, осталось два брейк-пойнта.
Не справилась Тупицына с атаками соперницы — 0:40, тройной брейк-пойнт.
Удар в сетку после приема — 0:30.
Аут по длине у Екатерины в розыгрыше — 0:15. При этом по невынужденным ошибкам незавидное преимущество у Тупицыной — 8-2.
Снова Тупицына действовала в розыгрыше с инициативой, но пробила кроссом слева в коридор — 0:2.
Тупицына атаковала, Ефремова защищалась, бросила хорошую свечку, однако россиянка осталась в атаке, пока снова не пробила в аут по длине — 40:30.
Вторая подача пришлась в трос, мяч лег удобно и коротко, а набежавшая Тупицына забила виннер, правда, еле зацепив линию — 30:30.
Прием в аут по длине — 30:15.
Нет приема — 15:15.
В сетку пробила Ефремова в обмене ударами — 0:15.
Все уверенно делала Тупицына, атаковала с хафкорта, Ефремова с трудом достала удар в угол, но дальше Екатерина с лета пробила в сетку — 0:1, француженка сразу же сделала брейк.
Очередной удар в коридор от Ефремовой — меньше, брейк-пойнт номер три.
Короткий розыгрыш за россиянкой — ровно.
А вот тут Ефремова приняла, и Тупицына в розыгрыше снова допустила ошибку, теперь по ширине — меньше, еще брейк-пойнт.
Подача пришла на выручку — ровно.
И снова Екатерина не попала по длине в розыгрыше со второй подачи — меньше, первый брейк-пойнт в матче.
Атаковала Тупицына в розыгрыше со второй подачи, но сыграла слишком длинно — 40:40.
С помощью троса приняла Ефремова, но следующим ударом Ксения отправила мяч в аут по длине — 40:30.
Прием в сетку — 30:30.
Двойная ошибка — 15:30.
Обмен ударами после второй подачи россиянки, и именно она не попала по длине — 15:15.
Сразу же ошибка на приеме у Ефремовой — 15:0.
Екатерина Тупицина вышла на подачу.
Разминка подошла к концу, сейчас финал у юниорок начнется!
Теннисистки уже вышли на корт. Начинается разминка.
Екатерина Тупицына занимает 1151-е место в рейтинге WTA, в то время как Ксения Ефремова располагается на 583-м и посеяна в Австралии под третьим номером. В полуфинале она обыграла другую россиянку, Раду Золотареву, которая в WTA-туре стоит 516-й, но в юниорской сетке посеяна не была.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В финале юниорского женского Australian Open встречаются россиянка Екатерина Тупицына и представляющая Францию Ксения Ефремова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.