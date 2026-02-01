Обидная травма: россиянка Тупицына уступила бывшей соотечественнице в финале юниорского Australian Open

06:00

Яркий и очень обидный матч для россиянки Екатерины Тупицыной. Она очень много наошибалась в начале, играя первым номером, но не остановилась, почти перевернула первый сет, затем повела 3:0 во втором с двумя брейками, однако дернула заднюю поверхность бедра и мучалась с ней до конца встречи. Россиянка уступила пять геймов подряд, смогла отыграться, но все равно уступила — 3:6, 5:7. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.