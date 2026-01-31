Валиева вернулась после дисквалификации с четвертным прыжком!

15:50

Анна Фролова сильно поспешила и сделала каскад раньше времени! Потратила сил фигуристка из Петербурга на элемент, который не зачли, из-за чего дальше подсобраться и сделать все как надо у 20-летней спортсменки не получилось. Ее результат — 19,81 балла.