Валиева вернулась после дисквалификации с четвертным прыжком!

Победители турнира получили чек на миллион рублей, серебряные призеры довольствуются призовыми в размере полумиллиона рублей, а бронзовые получили 250 тыс. руб. на двоих.
Итоговая таблица на ваших экранах.
Алиса Двоеглазова и Андрей Мозалев — первые чемпионы прыжкового турнира в дуэтах! Зашли с самого начала они на четверной тулуп, а дальше — дело техники! Просто потрясающее разнообразие тройных пржыков приносит им в сумме более 42 баллов, отрыв от ближайших преследователей составляет 15 баллов!
Софья Муравьева и Евгений Семененко собрали сложнейшие каскады — 3Lz+1Eu+3S+1Eu+2S, 3F+1Eu+3S+2A+2A+2A. Суммарно пробили они 31 балл и возглавили турнирную таблицу!
Мария Захарова и Владислав Дикиджи выбрали надежность, решив спокойно забрать бронзу, чем пробовать что-то рисковое в погоне за медалями более высокой пробы. В итоге они за два каскада набирают более 19 баллов и бронируют себе как минимум третье место.
Отвыступались Александра и Макар Игнатовы. Арбитры снизили оценки паре за приземления с первого каскада на ребро, а второй сделали просто шикарно! И вышли на финальный поклон ребята с сыном Мишей! Какая замечательная красота! 17,92 балла набрали спортсмены.
Анна Фролова и Матвей Ветлугин сделали каскад из трех тройных прыжков и одним тройным с четырьмя двойными акселями. Итоговая оценка спортсменов — 28,90 балла.
Камила Валиева и Марк Кондратюк не собрали толком оба каскада, что в целом объяснимо. Главное, что Камила снова в строю, снова на официальном старте — результат пары превысил 14 баллов.
Мы начинаем третий этап турнира дуэтов — исполнение каскадов!
Перед последним этапом турнирная таблица выглядит таким образом.
Софья Муравьева и Евгений Семененко сделали тройной флип и тройной лутц. Их результат — 14,03 балла.
Алиса Двоеглазова и Андрей Мозалев сделали чисто четверной тулуп и тройной лутц! 18,87 балла набирают ребята и делают гигантский отрыв от ближайших преследователей!
Мария Захарова и Владислав Дикиджи не стали рисковать и сделали тройной лутц и тройной флип — все получилось крайне уверенно и спокойно. Их оценка — 11,97 балла.
Саша и Макар Игнатовы сорвали тройной флип, но справились с тройным лутцем! Не хватило, кажется, пространства партнерам в первом элементе — 8,47 балла набирают участники.
Анна Фролова и Матвей Ветлугин сделали тройной флип и тройной лутц! Итоговая оценка ребят — 12,65 балла.
Марк Кондратюк и Камила Валиева зашли на параллельный четверной прыжок, но партнер, к сожалению, не удержался и упал... Оценка пары — 10,65 балла.
Стартует второй раунд турнира! И здесь наши одиночники будут прыгать параллельные прыжки! У каждой пары на исполнение элемента будет всего 60 секунд.
Петербургская пара Евгений Семененко и Софья Муравьева — единственные, кто завершают первый раунд со всеми прыжками в плюсовой зоне! И с результатом 70,52 балла ребята возглавляют турнирную таблицу!
На ваших экранах турнирная таблица после первого этапа.
Алиса Двоеглазова и Андрей Мозалев классно собрались и выдали самое чистое выступление пар на данный момент! Их результат — 69,64 балла.
Марк Кондратюк и Камила Валиева на площадке! Очень быстро Камила выполнила все прыжки, упав с четверного тулупа и выкрутив в финале двойной прыжок вместо четверного. Марк следом накрутил каскадов и четверных — итоговый результат составил более 52 баллов!
Александра и Макар Игнатовы порадовали публику классными прыжками! Заходила Саша на четверной лутц, но прыгнула лишь двойной. Все остальные заявленные элементы были сделаны чисто, их результат составил 59,07 балла.
Владислав Дикиджи упал с четверного лутца, после чего сделал чисто каскад с четверным лутцем и тройным акселем, закрыв свое выступление четверным сальховым. У Марии Захаровой — 4T+1Eu+3S, 3Lz, 3F со степ-аутом, итоговая сумма превышает 66 баллов!
На площадке Матвей Ветлугин и Анна Фролова! Матвей исполнил три элемента: 4Loq, 4F+2A, 4F, а Анна Фролова — 3Lz+3T, 3F, 3Lz. Их сумма — 54,17 балла.
А у нас на очереди соревнования дуэтов! И первыми на лед выйдут Матвей Ветлугин и Анна Фролова, Владислав Дикиджи и Мария Захарова, а также Макар Игнатов и Александра Игнатова!
На ваших экранах шестерка сильнейших спортсменок, которые прошли в полуфинал турнира!
Дина Хуснутдинова очень спокойно в первой части исполнила весь необходимый контент, после чего зашла на каскад из двух тройных акселей и сделала его безупречно! Ее результат — 30,21 балла.
Анна Фролова сильно поспешила и сделала каскад раньше времени! Потратила сил фигуристка из Петербурга на элемент, который не зачли, из-за чего дальше подсобраться и сделать все как надо у 20-летней спортсменки не получилось. Ее результат — 19,81 балла.
Софья Муравьева все 75 секунд боролась с тройным акселем, но не смогла прыгнуть чисто его ни в программе, ни после истечения установленного времени. Итоговый результат ученицы Алексея Мишина — 26,18 балла.
На льду Александра Игнатова (Трусова)! Каскад тройной лутц и тройной сальхов сделаны чисто, на тройном флипе есть вопрос с ребром, а тройной лутц следом получился вполне удачно! 22,77 балла набрала чемпионка России — 2022!
Мария Захарова чисто стартовала с каскада четверной тулуп и тройной сальхов, но затем сорвала одиночный четверной тулуп, после чего успела собраться и чисто перепрыгнуть этот прыжок! Ее результат — 34,38 балла, это второе место!
Камила Валиева триумфально возвращается на лед с четверным тулупом! Наконец эта безумно талантливая и способная спортсменка в форме, слегка недокрутила тулуп, но ничего страшного — более 29 баллов заработала фигуристка и поднялась на второе место в таблице!
Мария Елесова начала с акселя, затем добила все это 3А+1Eu+3S, 3А, 3Lz. Ее результат — 25,51 балла.
Камилла Нелюбова немного растерялась как будто бы после каскада с тройным акселем и не смогла выбрать, какие конкретно элементы стоит исполнить. 24,76 балла набирает фигуристка.
Алиса Двоеглазова быстро и четко исполнила четверной лутц, добавив к нему еще каскад и тройной прыжок. Пробила отметку в 34 балла спортсменка.
Открыла соревновательную программу Дарья Садкова, ее результат слегка превысил 26 баллов.
Мы переходим к соревнованиям у девушек! На старт выйдут: Дарья Садкова, Алиса Двоеглазова, Камилла Нелюбова, Мария Елисова, Камила Валиева, Мария Захарова, Александра Трусова, Софья Муравьева, Анна Фролова и Дина Хуснутдинова.
А эти участники завершают свое выступление на турнире.
Итоговый список полуфиналистов на ваших экранах.
Действующий чемпион турнира — Николай Угожаев — раскидал четверные лутц и флип в начало и конец программы, разбавив ее с комбинацией с акселем. Его результат — 46,85 балла.
Глеб Лутфуллин ярко и четко рассчитал прыжки и за отведенное время набрал достаточное количество баллов (45,20), которое позволило ему выйти в полуфинал!
Роман Савосин, владеющий четверным сальховым и четверным тулупом, грамотно распределил элементы и смог получить плюсовые надбавки от арбитров. Его оценка — 38,11 балла.
Андрей Мозалев выполнил четыре элемента ультра-си, три из которых вышли чистыми — они и пойдут в общий зачет. 38,64 балла набирает фигурист и бронирует шестое место на данный момент.
Марк Кондратюк, конечно, артист! Ярко вбежал на лед, поприветствовал публику и тут же завалился после четверного лутца! 36,84 балла набирает ученик Светланы Соколовской и оказывается за пределами топ-6, которая завтра разыграет медали!
Григорий Федоров отлично открыл вторую разминку, набрав 42,33 балла! Это промежуточное третье место в турнирной таблице.
Артур Даниелян срывает четыре прыжка из пяти, не хватило времени спортсмену, чтобы показать все, на что он способен. 23,89 балла набирает Артур.
Матвей Ветлугин врывается на третью строчку, преодолевая отметку в 40 баллов. Четверной флип получился на славу у фигуриста!
А вот у Евгения Семененко выступление не задалось, два стартовых прыжка он сорвал, а остальными за оставшееся время достаточное количество баллов набрать не смог. Его результат — 36,86 балла
Следующим на лед вышел Никита Сарновский, попробовал он четыре элемента сделать, но в зачет по правилам идут три лучших — это 4Lo, 4F, 4Lz+3A. Итоговый результат 48,63.
Макар Игнатов выполнил чуть менее дорогие прыжки в сравнении с предыдущим участником (4Lo+1Eu+3S, 4S, 4Lo), набирая в итоге чуть более 40 баллов.
Владислав Дикиджи набирает по итогам своего выступления 49,80 балла! Три комбинации успел он исполнить (4Lz+3A, 4Lz, 4S), отличное начало!
Турнир начинают мужчины, сегодня проходит четвертьфинал личного турнира!
Добрый день, дорогие друзья! В Москве на «Навка Арене» стартует чемпионат России по прыжкам!