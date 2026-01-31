Размер шрифта
Валиева вернулась после дисквалификации с четвертным прыжком!

Камила Валиева исполнила четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам
Владимир Астапкович/РИА Новости

В Москве на «Навка Арене» стартовал чемпионат России по прыжкам. Этот турнир стал первым для участницы Олимпийских игр 2022 года Камилы Валиевой после завершения четырехлетней дисквалификации. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований.

18:45

На этом мы прощаемся с вами! До новых встреч!

18:30

Победители турнира получили чек на миллион рублей, серебряные призеры довольствуются призовыми в размере полумиллиона рублей, а бронзовые получили 250 тыс. руб. на двоих.

18:20

Итоговая таблица на ваших экранах.

18:10

Алиса Двоеглазова и Андрей Мозалев — первые чемпионы прыжкового турнира в дуэтах! Зашли с самого начала они на четверной тулуп, а дальше — дело техники! Просто потрясающее разнообразие тройных пржыков приносит им в сумме более 42 баллов, отрыв от ближайших преследователей составляет 15 баллов!

17:59

Софья Муравьева и Евгений Семененко собрали сложнейшие каскады — 3Lz+1Eu+3S+1Eu+2S, 3F+1Eu+3S+2A+2A+2A. Суммарно пробили они 31 балл и возглавили турнирную таблицу!

17:51

Мария Захарова и Владислав Дикиджи выбрали надежность, решив спокойно забрать бронзу, чем пробовать что-то рисковое в погоне за медалями более высокой пробы. В итоге они за два каскада набирают более 19 баллов и бронируют себе как минимум третье место.

17:41

Отвыступались Александра и Макар Игнатовы. Арбитры снизили оценки паре за приземления с первого каскада на ребро, а второй сделали просто шикарно! И вышли на финальный поклон ребята с сыном Мишей! Какая замечательная красота! 17,92 балла набрали спортсмены.

17:36

Анна Фролова и Матвей Ветлугин сделали каскад из трех тройных прыжков и одним тройным с четырьмя двойными акселями. Итоговая оценка спортсменов — 28,90 балла.

17:32

Камила Валиева и Марк Кондратюк не собрали толком оба каскада, что в целом объяснимо. Главное, что Камила снова в строю, снова на официальном старте — результат пары превысил 14 баллов.

17:30

Мы начинаем третий этап турнира дуэтов — исполнение каскадов!

17:25

Перед последним этапом турнирная таблица выглядит таким образом.

17:17

Софья Муравьева и Евгений Семененко сделали тройной флип и тройной лутц. Их результат — 14,03 балла.

17:12

Алиса Двоеглазова и Андрей Мозалев сделали чисто четверной тулуп и тройной лутц! 18,87 балла набирают ребята и делают гигантский отрыв от ближайших преследователей!

17:08

Мария Захарова и Владислав Дикиджи не стали рисковать и сделали тройной лутц и тройной флип — все получилось крайне уверенно и спокойно. Их оценка — 11,97 балла.

17:01

Саша и Макар Игнатовы сорвали тройной флип, но справились с тройным лутцем! Не хватило, кажется, пространства партнерам в первом элементе — 8,47 балла набирают участники.

16:57

Анна Фролова и Матвей Ветлугин сделали тройной флип и тройной лутц! Итоговая оценка ребят — 12,65 балла.

16:55

Марк Кондратюк и Камила Валиева зашли на параллельный четверной прыжок, но партнер, к сожалению, не удержался и упал... Оценка пары — 10,65 балла.

16:54

Стартует второй раунд турнира! И здесь наши одиночники будут прыгать параллельные прыжки! У каждой пары на исполнение элемента будет всего 60 секунд.

16:50

Петербургская пара Евгений Семененко и Софья Муравьева — единственные, кто завершают первый раунд со всеми прыжками в плюсовой зоне! И с результатом 70,52 балла ребята возглавляют турнирную таблицу!

16:52

На ваших экранах турнирная таблица после первого этапа.

16:45

Алиса Двоеглазова и Андрей Мозалев классно собрались и выдали самое чистое выступление пар на данный момент! Их результат — 69,64 балла.

16:39

Марк Кондратюк и Камила Валиева на площадке! Очень быстро Камила выполнила все прыжки, упав с четверного тулупа и выкрутив в финале двойной прыжок вместо четверного. Марк следом накрутил каскадов и четверных — итоговый результат составил более 52 баллов!

16:29

Александра и Макар Игнатовы порадовали публику классными прыжками! Заходила Саша на четверной лутц, но прыгнула лишь двойной. Все остальные заявленные элементы были сделаны чисто, их результат составил 59,07 балла.

16:21

Владислав Дикиджи упал с четверного лутца, после чего сделал чисто каскад с четверным лутцем и тройным акселем, закрыв свое выступление четверным сальховым. У Марии Захаровой — 4T+1Eu+3S, 3Lz, 3F со степ-аутом, итоговая сумма превышает 66 баллов!

16:15

На площадке Матвей Ветлугин и Анна Фролова! Матвей исполнил три элемента: 4Loq, 4F+2A, 4F, а Анна Фролова — 3Lz+3T, 3F, 3Lz. Их сумма — 54,17 балла.

16:10

А у нас на очереди соревнования дуэтов! И первыми на лед выйдут Матвей Ветлугин и Анна Фролова, Владислав Дикиджи и Мария Захарова, а также Макар Игнатов и Александра Игнатова!

16:00

На ваших экранах шестерка сильнейших спортсменок, которые прошли в полуфинал турнира!

15:54

Дина Хуснутдинова очень спокойно в первой части исполнила весь необходимый контент, после чего зашла на каскад из двух тройных акселей и сделала его безупречно! Ее результат — 30,21 балла.

15:50

Анна Фролова сильно поспешила и сделала каскад раньше времени! Потратила сил фигуристка из Петербурга на элемент, который не зачли, из-за чего дальше подсобраться и сделать все как надо у 20-летней спортсменки не получилось. Ее результат — 19,81 балла.

15:46

Софья Муравьева все 75 секунд боролась с тройным акселем, но не смогла прыгнуть чисто его ни в программе, ни после истечения установленного времени. Итоговый результат ученицы Алексея Мишина — 26,18 балла.

15:42

На льду Александра Игнатова (Трусова)! Каскад тройной лутц и тройной сальхов сделаны чисто, на тройном флипе есть вопрос с ребром, а тройной лутц следом получился вполне удачно! 22,77 балла набрала чемпионка России — 2022!

15:38

Мария Захарова чисто стартовала с каскада четверной тулуп и тройной сальхов, но затем сорвала одиночный четверной тулуп, после чего успела собраться и чисто перепрыгнуть этот прыжок! Ее результат — 34,38 балла, это второе место!

15:32

Камила Валиева триумфально возвращается на лед с четверным тулупом! Наконец эта безумно талантливая и способная спортсменка в форме, слегка недокрутила тулуп, но ничего страшного — более 29 баллов заработала фигуристка и поднялась на второе место в таблице!

15:28

Мария Елесова начала с акселя, затем добила все это 3А+1Eu+3S, 3А, 3Lz. Ее результат — 25,51 балла.

15:25

Камилла Нелюбова немного растерялась как будто бы после каскада с тройным акселем и не смогла выбрать, какие конкретно элементы стоит исполнить. 24,76 балла набирает фигуристка.

15:21

Алиса Двоеглазова быстро и четко исполнила четверной лутц, добавив к нему еще каскад и тройной прыжок. Пробила отметку в 34 балла спортсменка.

15:16

Открыла соревновательную программу Дарья Садкова, ее результат слегка превысил 26 баллов.

15:10

Мы переходим к соревнованиям у девушек! На старт выйдут: Дарья Садкова, Алиса Двоеглазова, Камилла Нелюбова, Мария Елисова, Камила Валиева, Мария Захарова, Александра Трусова, Софья Муравьева, Анна Фролова и Дина Хуснутдинова.

15:05

А эти участники завершают свое выступление на турнире.

15:00

Итоговый список полуфиналистов на ваших экранах.

14:55

Действующий чемпион турнира — Николай Угожаев — раскидал четверные лутц и флип в начало и конец программы, разбавив ее с комбинацией с акселем. Его результат — 46,85 балла.

14:52

Глеб Лутфуллин ярко и четко рассчитал прыжки и за отведенное время набрал достаточное количество баллов (45,20), которое позволило ему выйти в полуфинал!

14:48

Роман Савосин, владеющий четверным сальховым и четверным тулупом, грамотно распределил элементы и смог получить плюсовые надбавки от арбитров. Его оценка — 38,11 балла.

14:44

Андрей Мозалев выполнил четыре элемента ультра-си, три из которых вышли чистыми — они и пойдут в общий зачет. 38,64 балла набирает фигурист и бронирует шестое место на данный момент.

14:40

Марк Кондратюк, конечно, артист! Ярко вбежал на лед, поприветствовал публику и тут же завалился после четверного лутца! 36,84 балла набирает ученик Светланы Соколовской и оказывается за пределами топ-6, которая завтра разыграет медали!

14:36

Григорий Федоров отлично открыл вторую разминку, набрав 42,33 балла! Это промежуточное третье место в турнирной таблице.

14:30

Артур Даниелян срывает четыре прыжка из пяти, не хватило времени спортсмену, чтобы показать все, на что он способен. 23,89 балла набирает Артур.

14:27

Матвей Ветлугин врывается на третью строчку, преодолевая отметку в 40 баллов. Четверной флип получился на славу у фигуриста!

14:24

А вот у Евгения Семененко выступление не задалось, два стартовых прыжка он сорвал, а остальными за оставшееся время достаточное количество баллов набрать не смог. Его результат — 36,86 балла

14:21

Следующим на лед вышел Никита Сарновский, попробовал он четыре элемента сделать, но в зачет по правилам идут три лучших — это 4Lo, 4F, 4Lz+3A. Итоговый результат 48,63.

14:18

Макар Игнатов выполнил чуть менее дорогие прыжки в сравнении с предыдущим участником (4Lo+1Eu+3S, 4S, 4Lo), набирая в итоге чуть более 40 баллов.

14:15

Владислав Дикиджи набирает по итогам своего выступления 49,80 балла! Три комбинации успел он исполнить (4Lz+3A, 4Lz, 4S), отличное начало!

14:10

Турнир начинают мужчины, сегодня проходит четвертьфинал личного турнира!

14:00

Добрый день, дорогие друзья! В Москве на «Навка Арене» стартует чемпионат России по прыжкам!
 
