«Спартак» официально объявил о трансфере игрока из «Балтики»

Московский «Спартак» объявил о переходе защитника Владислава Сауся из калининградской «Балтики». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт между 23-летним футболистом и «Спартаком» рассчитан на срок до лета 2030 года. Саусь будет выступать под 17-м игровым номером. По данным инсайдера Ивана Карпова в его Telegram-канале, сумма трансфера составила 350 миллионов рублей.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Саусь провел 17 матчей, забив один мяч.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее тренер Валерий Гладилин заявил, что уход Сауся из «Балтики» в «Спартак» не ослабит калининградцев.
 
