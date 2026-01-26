«Бьет по мотивации»: в России высказались о недопуске Большунова на Олимпиаду

Лыжник Панжинский заявил, что недопуск Большунова на ОИ бьет по его мотивации

Отказ в получении нейтрального статуса и недопуск на зимние Олимпийские игры — 2026 сильно повлияли на российского лыжника Александра Большунова. Такое мнение в комментарии «Матч ТВ» высказал серебряный призер Олимпиады-2010 в личном спринте лыжник Александр Панжинский.

«На таких состоявшихся спортсменов, как Александр Большунов, недопуск на главные старты мировой лыжни сказывается максимально сильно. Это бьет по его мотивации», — отметил он.

15 января Большунов отказался конкретно отвечать на вопрос о получении нейтрального статуса.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

