Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

Генеральная репетиция: Непряева вошла в топ-10 в масс-старте на Кубке мира. LIVE

Лыжные гонки. Кубок мира, этап 7, Гомс. Масс-старт 20 км. ОНЛАЙН
Sergey Elagin/Global Look Press

Савелий Коростелев и Дарья Непряева проводят последние гонки перед Олимпиадой. На этапе Кубка мира в швейцарском Гомсе они бегут масс-старт классическим стилем на 20 км. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
14:15

Поздравляем Дарью Непряеву с восьмым местом в масс-старте и ждем мужскую гонку, которая стартует в 16:15.

14:12

Восьмой финиширует Непряева! +47,2 от лидера! Отличный результат — попадание в топ-10!

14:11

В борьбе на финишном отрезке вырвалась вперед представительница Финляндии Юханна Матинтало и в итоге стала первой! Второе место занимает Диггинс, третье — Слинн!

14:05

Пройдено 17,5 км. Непряева отстает от первого места на 30,9 секунды и идет восьмой. Конечно, за медали она уже едва ли поборется, но есть возможность ускориться и максимально приблизиться к лидерам.

14:02

На отметке 16,5 км Непряева уступает 29,7 секунды лидеру. Сейчас уже идет активная борьба за итоговую позицию.

13:58

Один круг остался! После трех четвертей дистанции Непряева идет восьмой и уступает Симпсон-Ларсен 31,8 секунды!

13:56

Сформировалась группа лидеров, и россиянка в нее не входит. Позади 14,2 км, Непряева идет на седьмом месте, уступая Диггинс 27,9 секунды.

13:51

14,1 секунды сейчас Непряева уступает Слинн и идет восьмой на 12,5 км.

13:48

Седьмое место и +5,7 от первой позиции сейчас у Непряевой. А вот лидер сменился: сейчас возглавляет пелотон другая представительница Норвегии, Каролине Симпсон-Ларсен.

13:45

Половина пройдена! Очень плотная группа преодолела эту отметку. Непряева здесь седьмая, но всего на 2,8 секунды отстает от Слинн!

13:40

9,2 км пройдено, Непряева отстает от Диггинс на 6,2 секунды, но это пока седьмая позиция.

13:37

На 7,5 км вперед вышла норвежка Астрид Слинн, Дарья пока четвертая.

13:33

Пока остается третьей Непряева: позади 6,5 км, она уступает Диггинс 1,8 секунды.

13:30

Первый круг россиянка завершает на третьей позиции, уступая 6,4 секунды лидирующей американке Джессике Диггинс!

13:27

Ускорилась Дарья и вышла на отсечке 4,2 км на третью позицию.

13:24

На 2,5-километровой отсечке — 20-я позиция.

13:20

23-е время показывает Дарья на отметке 1,5 км с отставанием 8,1 секунды от итальянки Катерины Ганц. Пока, разумеется, не стоит ожидать настоящей борьбы.

13:15

Начинается гонка! Дарья Непряева стартует под 15-м номером.

13:10

Старт запланирован на 13:15 мск.

13:00

Добрый день, уважаемые читатели! Дарья Непряева бежит заключительную гонку перед Олимпиадой — последний шанс побороться за медали в преддверии Игр!

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_22395217_rnd_3",
    "video_id": "record::80420f8e-7c61-45ab-af55-bee983cae549"
}
 
Теперь вы знаете
Халтура на стороне или карьера в офисе: могут ли уволить с основного места из-за подработки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+