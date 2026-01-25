Генеральная репетиция: Непряева вошла в топ-10 в масс-старте на Кубке мира. LIVE

Поздравляем Дарью Непряеву с восьмым местом в масс-старте и ждем мужскую гонку, которая стартует в 16:15.
Восьмой финиширует Непряева! +47,2 от лидера! Отличный результат — попадание в топ-10!
В борьбе на финишном отрезке вырвалась вперед представительница Финляндии Юханна Матинтало и в итоге стала первой! Второе место занимает Диггинс, третье — Слинн!
Пройдено 17,5 км. Непряева отстает от первого места на 30,9 секунды и идет восьмой. Конечно, за медали она уже едва ли поборется, но есть возможность ускориться и максимально приблизиться к лидерам.
На отметке 16,5 км Непряева уступает 29,7 секунды лидеру. Сейчас уже идет активная борьба за итоговую позицию.
Один круг остался! После трех четвертей дистанции Непряева идет восьмой и уступает Симпсон-Ларсен 31,8 секунды!
Сформировалась группа лидеров, и россиянка в нее не входит. Позади 14,2 км, Непряева идет на седьмом месте, уступая Диггинс 27,9 секунды.
14,1 секунды сейчас Непряева уступает Слинн и идет восьмой на 12,5 км.
Седьмое место и +5,7 от первой позиции сейчас у Непряевой. А вот лидер сменился: сейчас возглавляет пелотон другая представительница Норвегии, Каролине Симпсон-Ларсен.
Половина пройдена! Очень плотная группа преодолела эту отметку. Непряева здесь седьмая, но всего на 2,8 секунды отстает от Слинн!
9,2 км пройдено, Непряева отстает от Диггинс на 6,2 секунды, но это пока седьмая позиция.
На 7,5 км вперед вышла норвежка Астрид Слинн, Дарья пока четвертая.
Пока остается третьей Непряева: позади 6,5 км, она уступает Диггинс 1,8 секунды.
Первый круг россиянка завершает на третьей позиции, уступая 6,4 секунды лидирующей американке Джессике Диггинс!
Ускорилась Дарья и вышла на отсечке 4,2 км на третью позицию.
На 2,5-километровой отсечке — 20-я позиция.
23-е время показывает Дарья на отметке 1,5 км с отставанием 8,1 секунды от итальянки Катерины Ганц. Пока, разумеется, не стоит ожидать настоящей борьбы.
Начинается гонка! Дарья Непряева стартует под 15-м номером.
Старт запланирован на 13:15 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! Дарья Непряева бежит заключительную гонку перед Олимпиадой — последний шанс побороться за медали в преддверии Игр!