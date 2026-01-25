Битва с неудобным американцем: Медведев сражается с Тьеном на Australian Open. LIVE

10:20

Год назад эти соперники впервые сыграли друг с другом как раз на Australian Open, и тогда во втором круге Тьен сенсационно выбил Медведева из борьбы в тяжелейшем поединке — 6:3, 7:6 (7-4), 6:7 (8-10), 1:6, 7:6 (10-7). В следующий раз они сыграли в полуфинале в Пекине, и там Даниил выиграл первый сет со счетом 7:5, с таким же счетом уступил во второй партии, а затем получил травму, мучился в третьем сете и снялся при 0:4, потому что просто не мог продолжить. А вот в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае россиянин наконец взял реванш и впервые обыграл Тьена — 7:6 (8-6), 6:7 (1-7), 6:4.