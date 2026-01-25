Размер шрифта
Битва с неудобным американцем: Медведев сражается с Тьеном на Australian Open. LIVE

Australian Open. Мужчины. Четвертый круг. Медведев (Россия) — Тьен (США). ОНЛАЙН
Dan Peled/Reuters

В матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Даниил Медведев играет с американцем Ленером Тьеном. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

11:00

Прием второй подачи в коридор — 3:4.

11:00

В сетку под давлением ударил Тьен — 40:30.

10:59

Очень долгий розыгрыш, в котором Медведев давил, Тьен обострял, все усложнялось, в итоге Ленер пытался поймать Даниила на противоходе, но 33-м ударом в розыгрыше пробил в коридор — 30:30.

10:58

Медведев атаковал, но соперник сыграл глубоко, и россиянин ошибся по длине — 15:30.

10:57

В розыгрыше со второй подачи идеально укоротил Тьен — 15:15.

10:57

Эйс Медведева — 15:0.

10:56

Аут по длине у россиянина — 2:4.

10:56

Не дает шансов после проходящих мощных первых подач американец — 40:15.

10:56

Тьен пробил в коридор, пытаясь сыграть по линии после обмена кроссами — 30:15.

10:55

Атакующий прием второй подачи от Медведева улетел в сетку — 30:0.

10:55

Атака Тьена после приема Медведева — 15:0.

10:53

И отличная игра Медведева в атаке после подачи — 2:3.

10:52

Косая подача и прием на вылет в угол корта — 40:30.

10:52

Отличный перевод Медведева привел к удару соперника в сетку — 40:15.

10:52

Двойная ошибка — 30:15.

10:51

После короткого приема россиянин атаковал от сетки, но сыграл сопернику на ракетку. Правда, слишком сильно — 30:0.

10:51

Даниил в атаке добился ошибки по длине от соперника в первом розыгрыше на своей подаче — 15:0.

10:50

Глубокий прием, после чего Медведев погонял соперника, затем все пришло к обмену диагональными ударами, а когда Даниил попробовал пробить по линии, он не попал по длине — 1:3.

10:49

Обменивались ударами по диагонали, пока Тьен не попытался обострить с бэкхенда по линии — пробил в сетку. 40:30.

10:48

Нет приема — 40:15.

10:48

И еще раз — 30:15.

10:48

Американец задавил в атаке — 15:15.

10:47

Медведев атаковал с приема, смог выйти вперед, Тьен попробовал обвести, но не вышло — 0:15.

10:47

Тьен возвращается на корт, чтобы выйти на подачу. Медведев там его уже ждет пару минут.

10:45

Игра пока не возобновляется, потому что Тьен позвал врача. Как будто тепловой удар случился с американцем.

10:40

Эйс по диагонали — 1:2.

10:39

Блестящая атака Даниила — 40:30.

10:38

Медведев давил, но все-таки не идеально, и в итоге Тьен из обороны попытался попасть по линии в обвод, но чуточку промахнулся — 30:30.

10:38

И снова атаки Тьена, которые загнали Медведева в тяжелую ситуацию, и все закончилось смэшем — 15:30.

10:37

Отличная комбинация Ленера и виннер по линии — 15:15.

10:36

Аут у американца в обмене ударами в первом розыгрыше на подаче Медведева — 15:0.

10:36

Эйс — 0:2.

10:35

Классный перевод от Даниила по диагонали с бэкхенда, и Тьен ответил в сетку — 40:30.

10:35

Очко с подачи — 40:15.

10:34

Тьен смог найти возможность выйти к сетке и обратным кроссом пробил на вылет с форхенда — 30:15.

10:34

Медведев не попал, атакуя с форхенда — 15:15.

10:33

Первый розыгрыш на подаче американца вышел равным, но Медведев бил плотно, и Тьен пробил в сетку — 0:15.

10:32

Тьен оказался в атаке, Медведев героически оборонялся, но атаки становились все мощнее, и все закончилось виннером в противоход — 0:1, Тьен сразу повел с брейк-пойнтом.

10:31

Ошибка Тьена по длине в обмене ударами — 15:40, осталось два брейк-пойнта.

10:31

Еще ошибка сразу после приема соперника — 0:40, тройной брейк-пойнт.

10:30

Сразу не очень удачное начало от Даниила — 0:30.

10:29

Медведев вышел на подачу.

10:26

Прошла жеребьевка, Тьен выиграл и выбрал прием. Идет разиинка.

10:25

Медведев не просто уступает 1-2 в личных встречах, он называет Тьена самым неудобным соперником после Янника Синнера с Карлосом Алькарасом и «Большой тройки» (Роджер Федерер, Рафаэль Надаль, Новак Джокович). Это дорогого стоит и многое говорит об игре Тьена. Сейчас он в хорошей форме, но и сам Даниил явно возвращает свой прайм. По игре так и есть, осталось это подтвердить результатами. В этом плане сегодняшняя встреча имеет важнейшее значение для россиянина!

10:20

Год назад эти соперники впервые сыграли друг с другом как раз на Australian Open, и тогда во втором круге Тьен сенсационно выбил Медведева из борьбы в тяжелейшем поединке — 6:3, 7:6 (7-4), 6:7 (8-10), 1:6, 7:6 (10-7). В следующий раз они сыграли в полуфинале в Пекине, и там Даниил выиграл первый сет со счетом 7:5, с таким же счетом уступил во второй партии, а затем получил травму, мучился в третьем сете и снялся при 0:4, потому что просто не мог продолжить. А вот в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае россиянин наконец взял реванш и впервые обыграл Тьена — 7:6 (8-6), 6:7 (1-7), 6:4.

10:15

Даниил Медведев занимает 12-е место в рейтинге АТР, Ленер Тьен располагается на 29-й позиции. Россиянину 29 лет, его соперник на девять лет младше.

10:10

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче четвертого круга Australian Open встречаются россиянин Даниил Медведев и американец Ленер Тьен. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Теломеры — ключ к омоложению клеток. Как медицина скоро сможет делать нас вечно юными
