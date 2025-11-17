Ключ от машины застрял во лбу экс-футболиста во время драки на матче

В лоб экс-спортсмена воткнули ключ во время драки детей-футболистов и родителей

В Аргентине во время молодежного футбольного матча в лоб бывшего футболиста Джонатан Хосе Смит воткнули ключ от автомобиля в момент попытки остановить драку между игроками и родителями. Об этом сообщает Daily Mail.

35-летний Смит, наблюдавший за игрой своей 16-летней дочери в спортивном клубе в Берасатеги, вмешался в конфликт и был атакован 40-летним Гастоном Омаром Альваресом. Ключ от автомобиля вошел в лоб футболиста, но мужчина оставался в сознании.

Смиту оказали первую помощь в местной больнице, а после хирурги успешно извлекли ключ через 12 часов после происшествия.

Жена пострадавшего рассказала, что драка началась между подростками, но быстро переросла в массовую потасовку с участием родителей с обеих сторон.

Полиция задержала Альвареса на месте преступления, при нем была обнаружена часть ключа. Мужчине предъявлено обвинение в покушении на жизнь, суд постановил заключить его под стражу.

Ранее бывший тренер итальянского клуба отказался возглавить «Спартак».