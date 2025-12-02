Футболисты «Ниццы» отправлены на больничный после нападения фанатов

Игроки «Ниццы» Бога и Моффи отправлены на больничный после нападения фанатов

Футболисты французской «Ниццы» Жереми Бога и Терему Моффи отправлены на больничный после нападения на игроков клуба фанатов команды, передает RMC Sport.

Отмечается, что Бога будет на больничном до 5 декабря. Моффи не сможет тренироваться до 6 декабря.

Около 400 болельщиков прорвались на клубную базу после поражения «Ниццы» от «Лорьяна» в Лиге 1. Поединок завершился со счетом 1:3, команда проиграла четвертый матч подряд в чемпионате Франции, что вызвало сильное недовольство у ее поклонников. Болельщики кричали об отставке главного тренера Франка Эза, а после начали конфликтовать, плеваться и бить игроков. Больше остальных пострадали Бога и Моффи.

В турнирной таблице национального первенства Франции «Ницца» после 14 сыгранных туров занимает десятую позицию, набрав 17 очков. Команда также выступает на групповом этапе Лиги Европы, однако в рамках этого турнира клуб не смог выиграть ни одного поединка, в его активе нет ни одного балла. «Ницца» идет на последней позиции — 36-й.

Ранее стало известно наказание для фаната, спровоцировавшего драку после матча «Спартака» и ЦСКА.