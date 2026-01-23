Футболисты китайского клуба вышли на матч с «Динамо» в шапках-ушанках

Футболисты китайского «Шанхай Шэньхуа» вышли на товарищеский матч с московским «Динамо» в шапках-ушанках.

Встреча проходит в Абу-Даби». «Шанхай Шэньхуа» тренирует российский специалист Леонид Слуцкий.

После первого тайма счет в матче 2:1 в пользу команды из Китая. За «Динамо» мяч забил Бителло.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги «Динамо» занимает десятое место, набрав 21 очко. Лидирует в турнире «Краснодар» (40).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

