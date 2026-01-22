Бразильский футболист рассказал, почему отказал семикратному чемпиону Италии в пользу «Динамо»

Новичок московского «Динамо» Дэвид Рикардо объяснил, почему отказался от перехода в итальянский «Торино», назвав «Динамо» великим клубом, передает «Чемпионат».

«Динамо» представило мне очень хороший спортивный проект. Это было очень важным для меня. Понимаю, что это великий клуб в России. «Торино» действительно хотел меня приобрести, но я выбрал «Динамо», — сказал Рикардо.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). «Динамо» занимает 10-е место, набрав 21 очко.

