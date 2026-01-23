Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open

Россиянка Мирра Андреева обыграла Русе и вышла в 1/8 финала Australian Open

Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг Australian Open, обыграв представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе.

Встреча, которая продолжалась 1 час 37 минут завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. В четвертом круге Андреева сыграет с представительницей Украины Элиной Свитолиной.

17 января Андреева выиграла турнир WTA-500 в Аделаиде. В финальном поединке представительница России обыграла канадскую теннисистку Викторию Мбоко. Встреча, которая длилась 1 час 4 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:1.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева пошутила над своей командой после победы на турнире.