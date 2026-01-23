Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Australian Open

Россиянка Мирра Андреева обыграла Русе и вышла в 1/8 финала Australian Open
Andrew Couldridge/Reuters

Седьмая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг Australian Open, обыграв представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе.

Встреча, которая продолжалась 1 час 37 минут завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Андреева выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. В четвертом круге Андреева сыграет с представительницей Украины Элиной Свитолиной.

17 января Андреева выиграла турнир WTA-500 в Аделаиде. В финальном поединке представительница России обыграла канадскую теннисистку Викторию Мбоко. Встреча, которая длилась 1 час 4 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:1.

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева пошутила над своей командой после победы на турнире.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27693331_rnd_1",
    "video_id": "record::48ef37e9-1c21-4636-bdd7-4730e9663a5e"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+