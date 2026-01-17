«Не понимаю, зачем вы здесь»: Андреева о своей команде после победы в Аделаиде

Российская теннисистка Мирра Андреева пошутила над своей командой после победы на турнире WTA-500 в Аделаиде, Австралия.

«Не знаю, наверное, дальше очередь моей команды, но я чувствую, что все это в первую очередь благодаря мне. Даже не знаю, что сказать. Я очень много тренировалась, много работала, потела, и, честно говоря, я даже не понимаю, зачем вы здесь. Нет, конечно, я шучу», — со смехом сказала 18-летняя спортсменка.

В финальном поединке представительница России обыграла канадскую теннисистку Викторию Мбоко. Встреча, которая длилась 1 час 4 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:1. Андреева один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. Мбоко выполнила два эйса при трёх двойных ошибках и использовала один брейк-пойнт из одного заработанного за матч.

Россиянка завоевала первый трофей в 2026 году. Дальше Андреевой предстоит сыграть на Открытом чемпионате Австралии — 2026 (Australian Open).

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

