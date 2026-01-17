Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине
Спорт

«Не понимаю, зачем вы здесь»: Андреева о своей команде после победы в Аделаиде

Теннисистка Андреева пошутила над своей командой после победы на турнире
IMAGO/Schreyer/Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева пошутила над своей командой после победы на турнире WTA-500 в Аделаиде, Австралия.

«Не знаю, наверное, дальше очередь моей команды, но я чувствую, что все это в первую очередь благодаря мне. Даже не знаю, что сказать. Я очень много тренировалась, много работала, потела, и, честно говоря, я даже не понимаю, зачем вы здесь. Нет, конечно, я шучу», — со смехом сказала 18-летняя спортсменка.

В финальном поединке представительница России обыграла канадскую теннисистку Викторию Мбоко. Встреча, которая длилась 1 час 4 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:1. Андреева один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов. Мбоко выполнила два эйса при трёх двойных ошибках и использовала один брейк-пойнт из одного заработанного за матч.

Россиянка завоевала первый трофей в 2026 году. Дальше Андреевой предстоит сыграть на Открытом чемпионате Австралии — 2026 (Australian Open).

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее российскому теннисисту предсказали большие проблемы в первом круге Australian Open.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27642979_rnd_2",
    "video_id": "record::4b365cf8-9089-4d06-b405-e0381380d495"
}
 
Теперь вы знаете
Фейковые вакансии: как распознать мошенника-работодателя
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+