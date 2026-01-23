Чемпион Больших шлемов поделился ожиданиями от матча россиянки с украинкой на Australian Open

Знаменитый отечественный теннисист, эка шестая ракетка мира в парном разряде и победитель двух турниров в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах 23-й ракетки соревнований россиянки Дианы Шнайдер в поединке третьего круга Australian Open против посеянной под 12-м номером украинки Элины Свитолиной. Специалист отметил, что тяжелый матч второго круга против американки Талии Гибсон из второй сотни рейтинга (3:6, 7:5, 6:3) подчеркнул наличие определенных проблем в игре Шнайдер.

«Прямо скажу, этот матч – такой маленький звоночек, что всё-таки игра где-то не совсем на высоте. Но опять, если справится и будет показывать хороший уровень игры, я считаю, что Святолина не представляет из себя совсем уже грозного соперника. Да, это серьезный оппонент, но ее можно обыгрывать», — считает Ольховский.

Если Шнайдер одержит победу, то в игре четвертого круга она может встретиться со своей соотечественницей и многолетней партнерше по парной комбинации Миррой Андреевой.

Ранее Даниил Медведев заявил, что никогда не думал о смене гражданства.