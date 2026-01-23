Главный тренер «Балтики» занялся формированием имиджа клуба

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев опроверг мнение о своей завышенной оценке успеха клуба в текущем сезоне. Его слова приводит «В мире спорта».

«Купаюсь сейчас в славе? Это не я купаюсь в славе, а я создаю имидж своему клубу, потому что мои пацаны и мой клуб заслуживают этого. Результат, который «Балтика» сейчас дает, — он не только мой. Это результат всего тренерского штаба и футболистов, которые перешагивают через себя», — заявил Талалев.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее Александр Мостовой назвал единичным случаем успех Талалаева в «Балтике».