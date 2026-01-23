Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

Главный тренер «Балтики» занялся формированием имиджа клуба

Талалаев: не купаюсь в славе, а создаю имидж «Балтики»
Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев опроверг мнение о своей завышенной оценке успеха клуба в текущем сезоне. Его слова приводит «В мире спорта».

«Купаюсь сейчас в славе? Это не я купаюсь в славе, а я создаю имидж своему клубу, потому что мои пацаны и мой клуб заслуживают этого. Результат, который «Балтика» сейчас дает, — он не только мой. Это результат всего тренерского штаба и футболистов, которые перешагивают через себя», — заявил Талалев.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее Александр Мостовой назвал единичным случаем успех Талалаева в «Балтике».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27690175_rnd_7",
    "video_id": "record::c7f588a0-cff9-4b49-9d38-54fc7b8b91aa"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+