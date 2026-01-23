Размер шрифта
Экс-футболист «Динамо» считает, что клубу нужен российский тренер, а не иностранец

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал обновленный тренерский состав клуба, в котором преимущественной российские специалисты, передает «Матч ТВ».

«Мне интересно понаблюдать за работой Шаронова, Жиркова, Гусева. У этого трио может неплохо получиться. Пусть лучше работают наши тренеры, чем иностранцы. Я с радостью посмотрю на наших специалистов», — сказал Гасилин.

Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых после того, как 17 ноября Валерий Карпин покинул пост наставника клуба. 23 декабря специалист официально стал главным тренером «Динамо», подписав контракт до лета 2026 года.

6 декабря «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграло вничью с московским «Спартаком». Встреча, которая состоялась на «Лукойл Арене» — домашнем стадионе «Спартака», завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт благодаря автоголу: игрок «Динамо» Максим Осипенко срезал мяч в свои ворота на 19-й минуте, после чего «Спартак» повел. Равенство на табло было установлено на 61-й минуте, отличился Иван Сергеев, ассистентом которого выступил Дмитрий Скопинцев.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» расположилось на девятой строчке с 21 баллом. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 37 очков. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — в конце февраля. «Динамо» сразится дома с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее бразильский футболист рассказал, почему отказал семикратному чемпиону Италии в пользу «Динамо».

