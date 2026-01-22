Чемпион Больших шлемов назвал, кто может помешать встрече Шнайдер с Андреевой на Australian Open

Андрей Ольховский, чемпион 20 турниров АТР, финалист «Ролан Гаррос» и экс шестая ракетка мира в парном разряде, а также двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил вероятность встречи россиянок Дианы Шнайдер и Мирры Андреевой друг с другом в четвертом круге Australian Open.

«Ну, вот Свитолина и Шнайдер – возникает вопрос. Дело в том, что насколько Диана восстановится после предыдущего поединка, все-таки ушла с трех матчболов. Андреева же должна выходить в четвертый круг», — считает Ольховский.

Посеянная 23-й Шнайдер во втором круге обыграла находящуюся во второй сотне рейтинга австралийку Талию Гибсон, отыграв по ходу встречи три матчбола – 3:6, 7:5, 6:3. Теперь россиянка сыграет с находящейся в отличной форме и посеянной в Мельбурне под 12-м номером украинкой Элиной Свитолиной.

Мирра Андреева во втором круге разгромила гречанку Марию Саккари – 6:0, 6:4. Теперь Андреева встретится с Габриэлой Рузе из Румынии, 79-й ракеткой мира.

