Экс-глава Федерации бокса Иркутской области задержан по подозрению в убийстве

Бывший президент Федерации бокса Иркутской области Сергей Силко задержан по подозрению в убийстве четырех человек. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Силко задержали в Армении. Он — фигурант уголовного дела о совершенном в 2003 году убийстве четырех человек. Также бизнесмена подозревают и в других преступлениях, которые были совершены в период с 1998 по 2003 год, включая вымогательство и исчезновение людей.

Уголовное дело об убийстве, заведенное в 2003 году, несколько раз приостанавливалось из-за того, что не был установлен обвиняемый. В ноябре 2023 года дело было вновь возобновлено и соединено с другими уголовными делами.

В апреле 2024 года Силко был заочно объявлен в международных розыск, также заочно его заключили под стражу на два месяца в случае задержания. В ближашее время бизнесмен будет этапирован в Россию.

Силко стал председателем Федерации бокса Иркутской области 18 июня 2021 года. В 2022 году при его содействии состоялось первенство России по боксу среди юниорок 17-18 лет.

