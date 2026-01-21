Легенда ЦСКА назвал две позиции, которые нужно срочно усилить клубу

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что армейскому клубу нужно усилить как минимум еще две позиции на поле.

По его словам, в первую очередь красно-синим надо придумать, кем заменить ушедшего в «Зенит» защитника Игоря Дивеева.

«На сегодняшний день понятно, что надо искать центрального защитника, чтобы восстановить баланс. Еще просится к усилению позиция правого латераля. Если Лусиано Гонду сразу заиграет и станет нападающим, то, наверное, можно рассмотреть вариант с отправкой в аренду или продажей Алеррандро», — заявил Масалитин.

РПЛ находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее ЦСКА предрекли борьбу за чемпионство.