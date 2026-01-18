Вяльбе заявила, что российские лыжники больше не получат нейтральный статус

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) больше не выдает нейтральный статус российским спортсменам, передает «Чемпионат».

«Все те, кто получил нейтральный статус, уже выступают, больше уже никто не получит», — заявила Вяльбе.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года. Пока участие в ОИ-2026 гарантировали семь спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника.

Ранее Вяльбе допустила договоренность между МОК и федерациями не в пользу россиян.