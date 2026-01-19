ЦСКА хочет заполучить испанского футболиста «Севильи»

Московский ЦСКА намерен осуществить трансфер испанского футболиста Кике Саласа, который выступает в «Севилье». Об этом пишет «Евро-Футбол.Ру».

Согласно опубликованной информации, главный тренер московского клуба Фабио Челестини хочет заполучить футболиста из-за его универсальности. В испанской команде готовы пойти на эту сделку, учитывая непростую финансовую ситуацию. При этом стоимость потенциального трансфера неизвестна, Transfermarkt оценивает игрока в €6 млн.

Представители Саласа в курсе интереса армейского клуба и поддерживают связь с его представителями.

Российская премьер-лиге (РПЛ) ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

В 19-м туре РПЛ ЦСКА на выезде сыграет с грозненским «Ахматом» 1 марта, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее ЦСКА предложил более €30 млн за игрока, который отказался ехать в Россию.