Андреева стартует на Australian Open — 2026. LIVE

15:30, двойная ошибка от хорватки.
0:15, на подаче Донна.
3:2, обратный брейк мгновенно делает Векич! Вот это начало, эта игра точно будет яркой.
30:40, завелась Донна и заработала брейк-пойнт!
30:15, поочередно спортсменки проводят успешные атаки.
15:0, на подаче российская теннисистка.
1:3, ошиблась на подаче хорватка! Отрывается в счете Андреева!
0:40, тройной брейк-пойнт у Мирры!
0:15, на подаче Векич.
2:1, спокойно под ноль берет этот гейм Мирра.
40:0, заставляет носиться по корту свою более опытную соперницу Мирра, что хорватке очень не нравится.
15:0, снова прекрасно россиянка укорачивает!
1:1, уходит мимо мяч после удара Мирры, счет равный!
40:30, а вот сейчас задрожала немного Донна! Упускает две подачи она!
40:0, пока никак не получается принять подачу соперницы у Мирры.
15:0, на подаче Донна.
1:0, первый гейм этой игры остается за россиянкой.
40:30, отменный дроп-шот прошел от Мирры.
30:15, две подряд классные атаки прошли у россиянки.
0:15, с аута по ширине начинает игру Андреева.
Мирра на подаче, поехали!
Игра начнется не ранее чем в 11:15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня седьмая ракетка мира Мирра Андреева сыграет с хорваткой Донной Векич, который занимает 72-е место в рейтинге WTA. Матч состоится в рамках 1/64 финала Australian Open-2026.