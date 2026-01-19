Размер шрифта
Андреева стартует на Australian Open — 2026. LIVE

Теннис. АО-2026. Женщины. 1-й круг. Векич — Андреева. ОНЛАЙН
Edgar Su/Reuters

Седьмая ракетка мира Мирра Андреева играет с хорваткой Донной Векич, который занимает 72-е место в рейтинге WTA. Матч проходит в рамках 1/64 финала Australian Open-2026. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

11:37

15:30, двойная ошибка от хорватки.

11:36

0:15, на подаче Донна.

11:35

3:2, обратный брейк мгновенно делает Векич! Вот это начало, эта игра точно будет яркой.

11:34

30:40, завелась Донна и заработала брейк-пойнт!

11:33

30:15, поочередно спортсменки проводят успешные атаки.

11:32

15:0, на подаче российская теннисистка.

11:31

1:3, ошиблась на подаче хорватка! Отрывается в счете Андреева!

11:30

0:40, тройной брейк-пойнт у Мирры!

11:29

0:15, на подаче Векич.

11:26

2:1, спокойно под ноль берет этот гейм Мирра.

11:25

40:0, заставляет носиться по корту свою более опытную соперницу Мирра, что хорватке очень не нравится.

11:24

15:0, снова прекрасно россиянка укорачивает!

11:23

1:1, уходит мимо мяч после удара Мирры, счет равный!

11:22

40:30, а вот сейчас задрожала немного Донна! Упускает две подачи она!

11:21

40:0, пока никак не получается принять подачу соперницы у Мирры.

11:20

15:0, на подаче Донна.

11:19

1:0, первый гейм этой игры остается за россиянкой.

11:18

40:30, отменный дроп-шот прошел от Мирры.

11:17

30:15, две подряд классные атаки прошли у россиянки.

11:16

0:15, с аута по ширине начинает игру Андреева.

11:15

Мирра на подаче, поехали!

11:10

Игра начнется не ранее чем в 11:15 мск.

11:00

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня седьмая ракетка мира Мирра Андреева сыграет с хорваткой Донной Векич, который занимает 72-е место в рейтинге WTA. Матч состоится в рамках 1/64 финала Australian Open-2026.

