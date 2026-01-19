«Было тяжело»: Медведев о старте Australian Open

Теннисист Медведев заявил, что ему было тяжело на старте Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев признался, что ему было тяжело в первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2206 (Australian Open) против представителя Нидерландов Йеспера де Йонга.

«Сегодня было тяжело — это был мой первый матч на турнире «Большого шлема» в этом году», — сказал Медведев на корте.

Встреча, которая длилась 2 часа 55 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2) в пользу Медведева. Российский теннисист выполнил семь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 13. На счету нидерландского спортсмена три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча. Во втором круге Медведев сразится с французским теннисистом Кентеном Алисом.

11 января Медведев выиграл турнир серии ATP-250 в Брисбене, Австралия. В финале турнира представитель России обыграл американца Брэндона Накашиму. Встреча, которая продлилась 1 час 35 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 7:6 (7:1).

