Старт на Большом шлеме: Медведев играет с де Йонгом на Australian Open. LIVE

Прием в сетку — 2:0.
Вроде бы заработал голландец атакующую позицию в процессе розыгрыша, но Медведев пробил острее, и оппонент не справился — больше.
Россиянин выдвинулся в розыгрыше на хафкорт и в итоге пробил в сетку — 40:40.
Медведев выскочил к сетке, укоротил, де Йонг догнал, но оставил открытый корт — 40:30.
Очко с подачи — 30:30.
Эйс по центру корта — 15:30.
Де Йонг агрессивно и уверенно начал подачу соперника — 0:30.
Завязался затяжной розыгрыш с первой подачи, в котором Медведев атаковал, соперник выравнивал игру, а потом россиянину чуть помог вернуть атакующую позицию трос, и он уже не отпустил — 1:0, Даниил повел с брейком.
Двойная ошибка — 30:40, у Медведева сразу брейк-пойнт!
Медведев принял первую, но в розыгрыше Даниил не попал в угол корта — 30:30.
Пошел розыгрыш со второго мяча, и агрессия россиянина заставила соперника пробить в аут по длине — 15:30.
Очко с подачи — 15:15.
Де Йонг вышел на подачу, и в первом розыгрыше со второй подачи нидерландца Медведев забрал первое очко — 0:15.
Соперники уже на корте, начали разминку. По итогам жеребьевки подавать первым будет 28-летний де Йонг.
Даниил Медведев сейчас занимает 13-е место в мировом рейтинге АТР, Йеспер де Йонг располагается на 73-й строчке, и соперники еще никогда друг с другом не встречались.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого круга Australian Open россиянин Даниил Медведев встречается с Йеспером де Йонгом из Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.