Старт на Большом шлеме: Медведев играет с де Йонгом на Australian Open. LIVE

Australian Open. Мужчины. Первый круг. Медведев (Россия) — де Йонг (Нидерланды). ОНЛАЙН
Dan Peled/Reuters

В матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Даниил Медведев играет с 73-й ракеткой мира Йеспером де Йонгом из Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

03:52

Прием в сетку — 2:0.

03:51

Вроде бы заработал голландец атакующую позицию в процессе розыгрыша, но Медведев пробил острее, и оппонент не справился — больше.

03:51

Россиянин выдвинулся в розыгрыше на хафкорт и в итоге пробил в сетку — 40:40.

03:50

Медведев выскочил к сетке, укоротил, де Йонг догнал, но оставил открытый корт — 40:30.

03:50

Очко с подачи — 30:30.

03:49

Эйс по центру корта — 15:30.

03:48

Де Йонг агрессивно и уверенно начал подачу соперника — 0:30.

03:46

Завязался затяжной розыгрыш с первой подачи, в котором Медведев атаковал, соперник выравнивал игру, а потом россиянину чуть помог вернуть атакующую позицию трос, и он уже не отпустил — 1:0, Даниил повел с брейком.

03:45

Двойная ошибка — 30:40, у Медведева сразу брейк-пойнт!

03:45

Медведев принял первую, но в розыгрыше Даниил не попал в угол корта — 30:30.

03:44

Пошел розыгрыш со второго мяча, и агрессия россиянина заставила соперника пробить в аут по длине — 15:30.

03:44

Очко с подачи — 15:15.

03:43

Де Йонг вышел на подачу, и в первом розыгрыше со второй подачи нидерландца Медведев забрал первое очко — 0:15.

03:38

Соперники уже на корте, начали разминку. По итогам жеребьевки подавать первым будет 28-летний де Йонг.

03:35

Даниил Медведев сейчас занимает 13-е место в мировом рейтинге АТР, Йеспер де Йонг располагается на 73-й строчке, и соперники еще никогда друг с другом не встречались.

03:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче первого круга Australian Open россиянин Даниил Медведев встречается с Йеспером де Йонгом из Нидерландов. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
 
