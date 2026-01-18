Овечкин поднялся на 18-е место по количеству игр в истории НХЛ

Александр Овечкин догнал Доуна и Бьюсика по количеству игр в истории НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на 18-е место по количеству сыгранных матчей в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 18 января «Вашингтон» проиграл «Флориде Пантерз» со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин в этой встрече помочь команде не сумел, очков не набрал и завершил игру с показателем полезности «-3». Эта игра стала для него 1540-й в НХЛ.

По этому показателю Овечкин сравнялся с Шейном Доуном и Джонни Бьюсиком (1540). Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1543 матча).

Всего на счету Овечкина в текущем сезоне 41 очко (20 голов и 21 передача) в 49 матчах.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее в «Вашингтоне» ответили, обсуждали ли с Овечкиным новый контракт.