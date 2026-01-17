В «Вашингтоне» ответили, обсуждали ли с Овечкиным новый контракт

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик заявил, что при общении с капитаном команды Александром Овечкиным не затрагивал тему его будущего и потенциального продления контракта. Его слова на своей странице в социальной сети X приводит журналист Тарик Эль‑Башир.

«Но мы не стали подробно обсуждать его планы на будущее, за исключением этого года. В разговорах со мной он, кажется, очень сосредоточен на краткосрочной перспективе, на том, чтобы команда попала в плей-офф и получила еще один шанс выиграть Кубок Стэнли», — отметил он.

Текущий контракт Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до лета 2026 года. Сообщалось, что после его завершения спортсмен может покинуть Национальную хоккейную лигу (НХЛ) и вернуться в Россию.

В ночь на 16 января «Вашингтон» со счетом 263 проиграл «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, Овечкин не забил, но отдал голевую передачу. Всего на его счету в текущем сезоне 41 очко (20 голов и 21 передача) в 48 матчах.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин установил рекорд среди россиян по очкам в НХЛ.