«Это полный отстой»: судья отнял у Цзю возможность завоевать пояс

С досадой констатируем: пока Никита Цзю остается без титула. Странное решение, но принимаем его как есть. Ждем новых ярких боев! «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!
В ринг вышел и промоутер Никиты и Тима Цзю — Джордж Роуз. Он не нашел подходящих слов.
«Я приношу извинения потрясающей публике. Будет ли повторный бой? Поговорим об этом завтра».
А вот и комментарий Никиты:
«Как мне сказали, Майкл не может продолжать — это то, что сказал врач и судья. Бой складывался хорошо, простите, ребята. Это отстой. Шесть месяцев подготовки закончились таким образом. Это просто отстой. Повторный бой? Все вопросы к менеджерам».
Соперники столкнулись головами во втором раунде, и потому бой признан несостоявшимся! Никто не понимает, почему было принято такое решение.
«Не знаю, что случилось, я не остановился и не собирался останавливаться. Это не моя вина. Я сказал, что все хорошо и надо продолжать. Я готов продолжить бой. И сейчас я отлично себя чувствую. Есть, что есть — это бокс, давайте сделаем это снова. Сто процентов. Я приношу извинения всем, я искренне не понимаю случившегося. Мне очень жаль. Я обещаю, мы сделаем это снова. Да, мы столкнулись головами, но не было причин прекращать бой», — заявил Зерафа.
Похоже, судья счел, что Зерафа не может продолжать поединок. Но причины пока не озвучены.
Что происходит?! Рефери останавливает бой после второго раунда! А в чью пользу?!
Хорошо Никита контролировал соперника в углу, но Майкл уверенно защищался. Классный джеб удался Цзю в концовке раунда, однако Зерафа контратаковал, прижал опопнента к канатам и ушел в клинч. Непростой соперник для Никиты, это несомненно.
Соперники прощупывали друг друга в первом раунде, но не сказать, что делали это осторожно. В одном из моментов Зерафа достал соперника двойкой, но Никита ответил и едва не лишил оппонента равновесия. Очень бодрый старт!
Начали!
Напоминаем статистику. Зерафа провел на профессиональном ринге 39 боев, одержал 34 победы, из которых 22 — нокаутом, а также потерпел пять поражений. На счету Никиты 11 побед в 11 боях, из них девять — досрочно.
А бойцы уже в ринге! И Зерафу публика в Брисбене встречает свистом.
Перед боем о готовности своего младшего брата высказался Тим Цзю:
«К каждому поединку один и тот же подход, чувства, эмоции. Это еще один шаг в карьере. В раздевалке он сейчас спокоен, но он проделал большую работу.
Не досадно ли мне быть сейчас не в ринге? Это моя семья, мы вместе долгие годы. У меня сейчас нет никаких личных амбиций, мы здесь ради Никиты.
Думаю, Никита сейчас в праймовой форме. Ментально и физически. Он отлично подготовлен».
Соперники в 10-раундовом поединке поборются за вакантный пояс WBO International в среднем весе.
Добрый день, уважаемые читатели! Болеем за Никиту Цзю в поединке против Майкла Зерафы!