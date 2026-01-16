«Это полный отстой»: судья отнял у Цзю возможность завоевать пояс

14:25

Напоминаем статистику. Зерафа провел на профессиональном ринге 39 боев, одержал 34 победы, из которых 22 — нокаутом, а также потерпел пять поражений. На счету Никиты 11 побед в 11 боях, из них девять — досрочно.

А бойцы уже в ринге! И Зерафу публика в Брисбене встречает свистом.