Спорт

«Это полный отстой»: судья отнял у Цзю возможность завоевать пояс

Титульный бой Цзю признан несостоявшимся
ib_tv_boxing/X

Никита Цзю, сын прославленного российского боксера Константина Цзю, в статусе непобежденного вышел на поединок с Майклом Зерафой за вакантный пояс WBO International в среднем весе. Однако бой был признан несостоявшимся из-за того, что соперники столкнулись головами во втором раунде. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.

Трансляция
Автообновление
14:50

С досадой констатируем: пока Никита Цзю остается без титула. Странное решение, но принимаем его как есть. Ждем новых ярких боев! «Газета.Ru» заканчивает трансляцию, оставайтесь с нами!

14:46

В ринг вышел и промоутер Никиты и Тима Цзю — Джордж Роуз. Он не нашел подходящих слов.

«Я приношу извинения потрясающей публике. Будет ли повторный бой? Поговорим об этом завтра».

14:44

А вот и комментарий Никиты:
«Как мне сказали, Майкл не может продолжать — это то, что сказал врач и судья. Бой складывался хорошо, простите, ребята. Это отстой. Шесть месяцев подготовки закончились таким образом. Это просто отстой. Повторный бой? Все вопросы к менеджерам».

14:39

Соперники столкнулись головами во втором раунде, и потому бой признан несостоявшимся! Никто не понимает, почему было принято такое решение.
«Не знаю, что случилось, я не остановился и не собирался останавливаться. Это не моя вина. Я сказал, что все хорошо и надо продолжать. Я готов продолжить бой. И сейчас я отлично себя чувствую. Есть, что есть — это бокс, давайте сделаем это снова. Сто процентов. Я приношу извинения всем, я искренне не понимаю случившегося. Мне очень жаль. Я обещаю, мы сделаем это снова. Да, мы столкнулись головами, но не было причин прекращать бой», — заявил Зерафа.

14:36

Похоже, судья счел, что Зерафа не может продолжать поединок. Но причины пока не озвучены.

14:34

Что происходит?! Рефери останавливает бой после второго раунда! А в чью пользу?!

14:33

Хорошо Никита контролировал соперника в углу, но Майкл уверенно защищался. Классный джеб удался Цзю в концовке раунда, однако Зерафа контратаковал, прижал опопнента к канатам и ушел в клинч. Непростой соперник для Никиты, это несомненно.

14:29

Соперники прощупывали друг друга в первом раунде, но не сказать, что делали это осторожно. В одном из моментов Зерафа достал соперника двойкой, но Никита ответил и едва не лишил оппонента равновесия. Очень бодрый старт!

14:26

Начали!

14:25

Напоминаем статистику. Зерафа провел на профессиональном ринге 39 боев, одержал 34 победы, из которых 22 — нокаутом, а также потерпел пять поражений. На счету Никиты 11 побед в 11 боях, из них девять — досрочно.

А бойцы уже в ринге! И Зерафу публика в Брисбене встречает свистом.

14:20

Перед боем о готовности своего младшего брата высказался Тим Цзю:

«К каждому поединку один и тот же подход, чувства, эмоции. Это еще один шаг в карьере. В раздевалке он сейчас спокоен, но он проделал большую работу.

Не досадно ли мне быть сейчас не в ринге? Это моя семья, мы вместе долгие годы. У меня сейчас нет никаких личных амбиций, мы здесь ради Никиты.

Думаю, Никита сейчас в праймовой форме. Ментально и физически. Он отлично подготовлен».

14:15

Соперники в 10-раундовом поединке поборются за вакантный пояс WBO International в среднем весе.

14:10

Добрый день, уважаемые читатели! Болеем за Никиту Цзю в поединке против Майкла Зерафы!

