В «Пари НН» объяснили провал команды в первой части сезона

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев назвал основные причины неудачного выступления команды в первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Команда поменялась. Изменений было очень много. Были игры, в которых мы заслуживали очков, но не получалось. Очков пять-шесть мы не добрали… На данный момент ситуация такова, что попасть в десятку безумно тяжело… Для меня будет серьезным успехом, если мы сможем избежать стыковых матчей», — сказал Медведев.

РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее легенда сборной России рассказал, может ли Юрген Клопп возглавить «Реал».