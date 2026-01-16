Легенда сборной России: увольнение Алонсо из «Реала» было непонятным

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что увольнение Хаби Алонсо с поста тренера мадридского «Реала» было непонятным.

«Я не знаю, какая была причина увольнения Алонсо, но оно выглядит очень непонятно. Посмотрим, что будет дальше. У команды есть еще чемпионат Испании, Лига чемпионов. Большой вопрос, что сейчас будет делать руководство. Я думаю, будут искать тренера, который сможет со всеми поладить», — сказал Булыкин.

Специалист тренировал команду с лета 2025 года. Всего за это время под руководством Алонсо футболисты «Реала» провели 34 игры, 24 из которых завершились победой, а шесть — поражением. Его последним матчем в клубе стал финал Суперкубка Испании — мадридский клуб «Барселоне» со счетом 3:2. «Реал» вел 2:2, однако пропустил решающий мяч на 73-й минуте после рикошета от своего же защитника.

Новым главным тренером «Реала» назначен 42-летний Альваро Арбелоа, у которого это будет первый тренерский опыт Арбелоа во взрослом футболе. Ранее он работал с молодежными командами в системе «Реала». Как игрок Арбелоа провел в мадридском клубе 12 лет, сыграл 238 матчей и выиграл восемь трофеев, включая два Кубка европейских чемпионов.

Ранее Алонсо злился на игроков из-за неисполнения его требований.