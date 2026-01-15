Экс-тренер сборной России заявил, что у него большие ожидания от работы Карседо в «Спартаке»

Корнеев заявил, что у него положительные ожидания от работы Карседо в «Спартаке»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев заявил, что новый наставник московского «Спартака» Хуан Карседо вызывает у него положительные эмоции, передает «Матч ТВ».

«У меня положительные ожидания от Карседо. Он показал себя в «Пафосе», невозможно добиться такого результата без тренерской работы. Это не тот тренер, который смотрит в камеры и посылает кого‑то. Карседо занят процессом, чтобы выиграть матч. Я вижу тренера», — сказал Корнеев.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо, уже работавшего в 2012 году в клубе в качестве помощника Унаи Эмери, а в последнее время возглавлявшего кипрский «Пафос». Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

