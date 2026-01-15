Футбольный агент рассказал, что получил противоречивую информацию о новом тренере «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался на YouTube-канале «Это футбол, брат!» о новом главном тренере московского «Спартака» Хуане Карседо, заявив, что получил о нем противоречивую информацию.

«Я позвонил нескольким людям, которые по Испании его знают. И получил достаточно странную информацию вообще. Одни говорят, что это прям футбольный гик. Вторые говорят, что он по всем своим характеристикам не главный тренер», — сказал Гурцкая.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее легенда «Спартака» подверг критике команду за назначение иностранного тренера.