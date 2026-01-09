Тренер «Балтики» хочет работать в команде с чемпионским титулом

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в шоу на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заявил, что желает работать в команде, которая претендует на чемпионский титул.

«Мы совсем недавно, после Нового года, обсуждали с членами тренерского штаба… Я хочу работать в команде, которая борется за чемпионство. Это мои планы, амбиции и стремление. Готова ли «Балтика» не говорить об этом, а именно бороться», — сказал Талалаев.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

