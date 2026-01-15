Размер шрифта
Экс-тренер «Ливерпуля» Клопп готов возглавить «Реал»

Экс-тренер «Ливерпуля» Клопп заявил о желании возглавить «Реал»
Бывший тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассматривает возможность возглавить мадридский «Реал». Об этом пишет инсайдер Флориан Плеттенберг.

Также сообщается, что специалист готов возобновить тренерскую карьеру в случае предложения от сборной Германии.

12 января «Реал» объявил об увольнении главного тренера Хаби Алонсо. На его место назначен Альваро Арбелоа.

В матче Кубка Испании «Реал» уступил «Альбасете» со счетом 2:3. В составе победителей забитыми мячами отметились Хави Вильяр и Хефте Бетанкор, оформивший дубль. У проигравшей команды отличились Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия.

В мае 2025 года Клопп выразил сожаление из-за раннего отказа возглавить мадридский «Реал».

Клопп тренировал английский «Ливерпуль» с 2015 года. После окончания сезона-2023/2024 на этом посту его сменил нидерландский специалист Арне Слот. Под руководством Клоппа «красные» выиграли Английскую премьер-лигу, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

Ранее легенда «Барселоны» поиздевался над «Реалом» после вылета команды из Кубка Испании.

