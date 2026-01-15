Экс-тренер «Ливерпуля» Клопп готов возглавить «Реал»

Бывший тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассматривает возможность возглавить мадридский «Реал». Об этом пишет инсайдер Флориан Плеттенберг.

Также сообщается, что специалист готов возобновить тренерскую карьеру в случае предложения от сборной Германии.

12 января «Реал» объявил об увольнении главного тренера Хаби Алонсо. На его место назначен Альваро Арбелоа.

В матче Кубка Испании «Реал» уступил «Альбасете» со счетом 2:3. В составе победителей забитыми мячами отметились Хави Вильяр и Хефте Бетанкор, оформивший дубль. У проигравшей команды отличились Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия.

В мае 2025 года Клопп выразил сожаление из-за раннего отказа возглавить мадридский «Реал».

Клопп тренировал английский «Ливерпуль» с 2015 года. После окончания сезона-2023/2024 на этом посту его сменил нидерландский специалист Арне Слот. Под руководством Клоппа «красные» выиграли Английскую премьер-лигу, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

Ранее легенда «Барселоны» поиздевался над «Реалом» после вылета команды из Кубка Испании.