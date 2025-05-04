Известный тренер сожалеет об отказе возглавить «Реал»

Бывший тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп сожалеет о том, что отказался от предложения возглавить мадридский «Реал». Об этом сообщает Marca.

Источник отмечает, что сейчас Клопп уже не сможет получить назначение в «Реал», так как «сливочные» уже договорились о том, что новым тренером команды станет Хаби Алонсо.

Клопп тренировал английский «Ливерпуль» с 2015 года. После окончания сезона-2023/2024 на этом посту его сменил нидерландский специалист Арне Слот. Под руководством Клоппа «красные» выиграли Английскую премьер-лигу, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Ранее экс-игрок «Реала» рассказал, как в России футболисты пили водку перед матчем.