Губерниев обвинил Вяльбе в профнепригодности

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, которая заявила, что прервала контакты с лыжником Александром Большуновым.

«Президент ФЛГР как унтер-офицерская вдова! Вяльбе не знает, где Большунов, контактов с ним нет, приедет ли на соревнования, тоже не знает. Позорище и полная профнепригодность», — написал Губерниев.

Самым громким инцидентом с участием Большунова за последнее время стал эпизод, когда лыжник после завершения мужского спринта на этапе Кубка России 29 ноября толкнул своего соперника Бакурова, стоящего к нему спиной. Такую реакцию у Большунова вызвало их столкновение по ходу гонки. По итогам эпизода Бакуров получил повреждение.

Ранее Большунов одержал первую победу в сезоне.