Медведев обыграл Джоковича перед Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича в тренировочном сете в рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии — 2026 (Australian Open).

Спарринг завершился со счетом 7:5.

Игры основной сетки Australian Open стартуют 18 января.

11 января Медведев выиграл турнир серии ATP-250 в Брисбене, Австралия. В финале турнира представитель России обыграл американца Брэндона Накашиму. Встреча, которая продлилась 1 час 35 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 7:6 (7:1).

В октябре Медведев одержал победу на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). До этого Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. Последний раз он побеждал на турнире в мае 2023 года. Осенью 2025 года Медведев прекратил сотрудничество с тренером Жилем Серварой.

В 2022 году Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Медведев раскрыл, кому посветил победу на турнире в Брисбене.