Губерниев объяснил переход игрока ЦСКА в «Зенит»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что переход игрока команды Игоря Дивеева в петербургский «Зенит» поспособствует усилению команды. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Круговорот футболистов в природе существовал и будет существовать. Команды обмениваются и покупают игроков. Если такие вещи происходят, значит, команды рассчитывают на определенные усиления. Пожелаем всем удачи, чтобы проекты были реализованы. Дивеев — хороший футболист, надеюсь, он не пропадет и усилит команду», — сказал Губерниев.

Официально о том, что Дивеев отправился в «Зенит», а Лусиано Гонду — в ЦСКА, было объявлено 11 января.

Дивеев провел за ЦСКА в текущем чемпионате 16 матчей и забил два мяча. Гонду в 14-ти играх за «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ) не совершил результативных действий.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее ветеран ЦСКА поддержал переход игрока команды в «Зенит».