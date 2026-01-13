Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

«Локомотив» обратился к перешедшему в ЦСКА игроку

«Локомотив» выступил с сообщением после перехода Баринова в ЦСКА
РИА Новости

Московский «Локомотив» выступил с сообщением после перехода полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА. Обращение опубликовала пресс-служба клуба.

«Благодарим Диму за долгие годы в клубе, уверенную игру, самоотдачу, неравнодушие и вклад в наши победы и достижения», — сказано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Баринов провел в составе «Локомотива» 24 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал семь результативных передач. По общему количеству на счету футболиста 274 матча, 13 голов и 27 голевых передач за железнодорожников.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги. Капитан «железнодорожников» отверг предложения «Локомотива» о продлении контракта и должен летом перейти в московский ЦСКА на правах свободного агента. Однако сообщается, что клубы могут договориться о трансфере уже зимой. В то же время новый менеджмент «Локо» предпринимает попытки удержать важного игрока и подписать с ним новый контракт.

Ранее ЦСКА официально подтвердил переход в состав игрока «Локомотива».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27608413_rnd_8",
    "video_id": "record::c7f588a0-cff9-4b49-9d38-54fc7b8b91aa"
}
 
Теперь вы знаете
В США перевернули пирамиду питания с ног на голову. Что это значит и стоит ли срочно ей следовать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+