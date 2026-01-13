«Локомотив» обратился к перешедшему в ЦСКА игроку

«Локомотив» выступил с сообщением после перехода Баринова в ЦСКА

Московский «Локомотив» выступил с сообщением после перехода полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА. Обращение опубликовала пресс-служба клуба.

«Благодарим Диму за долгие годы в клубе, уверенную игру, самоотдачу, неравнодушие и вклад в наши победы и достижения», — сказано в сообщении клуба.

В текущем сезоне Баринов провел в составе «Локомотива» 24 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал семь результативных передач. По общему количеству на счету футболиста 274 матча, 13 голов и 27 голевых передач за железнодорожников.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги. Капитан «железнодорожников» отверг предложения «Локомотива» о продлении контракта и должен летом перейти в московский ЦСКА на правах свободного агента. Однако сообщается, что клубы могут договориться о трансфере уже зимой. В то же время новый менеджмент «Локо» предпринимает попытки удержать важного игрока и подписать с ним новый контракт.

Ранее ЦСКА официально подтвердил переход в состав игрока «Локомотива».