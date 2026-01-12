Мбаппе обратился к уволенному из «Реала» главному тренеру

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выступил с обращением к бывшему главному тренеру команды Хаби Алонсо, которого уволили из клуба после проигрыша в Суперкубке Испании. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

«Это было недолго, но для меня было большим удовольствием играть под твоим руководством и учиться у тебя. Спасибо за доверие с первого дня. Я запомню тебя как тренера с четкими идеями и глубоким пониманием футбола. Удачи тебе на следующем этапе», — сказал Мбаппе.

12 января «Реал Мадрид» объявил об увольнении главного тренера Хаби Алонсо. Соглашение со специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Новым главным тренером «Реала» назначен 42-летний Альваро Арбело, у которого это будет первый тренерский опыт Арбелоа во взрослом футболе. Ранее он работал с молодежными командами в системе «Реала». Как игрок Арбелоа провел в мадридском клубе 12 лет, сыграл 238 матчей и выиграл восемь трофеев, включая два Кубка европейских чемпионов.

Мадридский «Реал» потерпел поражение в финале Суперкубка Испании, уступив «Барселоне» со счетом 3:2. «Реал» вел 2:2, однако пропустил решающий мяч на 73-й минуте после рикошета от своего же защитника.

