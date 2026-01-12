Капитану «Локомотива» не предложили новый контракт

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что клуб не предложил ему новый контракт, передает «Чемпионат».

«Конечно, я знаю об интересе ЦСКА. Сейчас я нахожусь на медосмотре с «Локомотивом», какие ещё вопросы? С новым предложением клуб на меня не выходил. Понимаю ли почему? Нет. Видимо, не заслужил», — сказал Баринов.

29-летний Баринов в текущем сезоне отметился тремя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 17-ти проведенных матчах Российской премьер-лиги. Капитан «железнодорожников» отверг предложения «Локомотива» о продлении контракта и должен летом перейти в московский ЦСКА на правах свободного агента. Однако сообщается, что клубы могут договориться о трансфере уже зимой. В то же время новый менеджмент «Локо» предпринимает попытки удержать важного игрока и подписать с ним новый контракт.

Ранее ЦСКА и петербургский «Зенит» обменялись футболистами.