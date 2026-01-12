Легенда ЦСКА предсказал, кто покинет РПЛ в 2026 году

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что главными претендентами на вылет по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) являются «Сочи» и «Оренбург».

По его словам, «Динамо» из Москвы сможет ворваться в топ-8 чемпионата, а петербургский «Зенит» поборется за золотые награды.

«Балтика» выпадет из топ-5, не удержатся они там весной. Подтянется «Спартак», «Локомотив» будет бороться за медали, «Зенит» может прибавить и навязать борьбу за чемпионство. «Динамо» будет в первой половине турнирной таблицы, тандем Гусева и Газзаева даст свои плоды. Кто вылетит? «Сочи» и «Оренбург», в них не верю», — заявил Пономарев.

РПЛ находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее футболист «Крыльев Советов» признался, что следит за «Спартаком».