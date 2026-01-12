Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию

Легенда ЦСКА предсказал, кто покинет РПЛ в 2026 году

Экс-игрок ЦСКА Пономарев предрек «Сочи» и «Оренбургу» вылет из РПЛ
Dmitry Golubovich/Global Look Press

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что главными претендентами на вылет по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) являются «Сочи» и «Оренбург».

По его словам, «Динамо» из Москвы сможет ворваться в топ-8 чемпионата, а петербургский «Зенит» поборется за золотые награды.

«Балтика» выпадет из топ-5, не удержатся они там весной. Подтянется «Спартак», «Локомотив» будет бороться за медали, «Зенит» может прибавить и навязать борьбу за чемпионство. «Динамо» будет в первой половине турнирной таблицы, тандем Гусева и Газзаева даст свои плоды. Кто вылетит? «Сочи» и «Оренбург», в них не верю», — заявил Пономарев.

РПЛ находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

Ранее футболист «Крыльев Советов» признался, что следит за «Спартаком».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27603403_rnd_0",
    "video_id": "record::0272aa17-7c56-4a10-83ce-a38784c67d5f"
}
 
Теперь вы знаете
8 уловок маркетологов, на которые попадаются россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+