Футболист «Крыльев Советов» признался, что следит за «Спартаком»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Николай Рассказов рассказал, что следит за московским «Спартаком», за который он выступал с 2017 по 2022 год, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Слежу ли я за «Спартаком»? Конечно. Я многих ребят оттуда знаю. Для меня это клуб, в котором вырос, это семья. «Спартак» выступает блекло? У всех есть свои проблемы. У «Спартака» пришел новый тренер, будут сборы, подготовка. Посмотрим», — сказал Рассказов.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

