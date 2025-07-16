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Популярный бейсболист признан виновным в убийстве тестя в сговоре с любовницей

Бейсболиста Серафини признали виновным в убийстве тестя в сговоре с любовницей
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Brian Bahr /Allsport/Getty Images

Бывший бейсболист Дэнни Серафини был признан виновным в убийстве родителей своей жены в 2021 году в сговоре с любовницей Самантой Скотт. Об этом сообщает NBC.

По словам прокуроров, бейсболист поджидал их в доме с пистолетом и совершил убийство с финансовой целью. Офис шерифа округа Плейсер арестовал Серафини и его любовницу Саманту Скотт через два года после того, как они обнаружили Шпора мертвым в их доме.

Последующее расследование привело к тому, что Серафини и Скотт стали подозреваемыми. В феврале Скотт признала себя виновной в соучастии в тяжком преступлении, а затем она дала показания против Серафини на суде.

В июле отец застрелил дочь-теннисистку потому, что устал от насмешек жителей его родного города по поводу того, что он живет за счет денег и славы дочери.

Ранее украинского футболиста убили в Германии.

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