Отец застрелил дочь-теннисистку

В Индии отец застрелил свою дочь-теннисистку Радхику Ядав

Индийская теннисистка Радхика Ядав была застрелена своим отцом, когда готовила завтрак, сообщает Times of India.

Сообщается, что мужчина выстрелил дочери в спину пять раз. Три пули попали в тело, причинив девушке смертельные ранения.

На допросе мужчина признался, что в семье было напряжение из-за насмешек жителей его родного города по поводу заработка дочери. Соседи предполагали, что мужчина живет за счет денег и славы дочери. Это и спровоцировало убийство.

Дядя Ядав, который живет на первом этаже этого же дома, услышал выстрелы и бросился наверх.

В ноябре 2024 года Ядав добилась своей лучшей позиции в рейтинге Международной федерации тенниса (ITF), заняв 113-ю строчку.

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