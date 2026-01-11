Медведев сражается за титул с мощным американцем. LIVE

13:28

Речь Даниила Медведева после победы:

«Хочу отметить и похвалить Брэндона. Он выдал не лучший старт матча, но затем практически довел эту игру до третьего сета. Желаю тебе удачи на Australian Open!

Спасибо большое моей команде. Мы выдали отличное начало сезона. Спасибо моей семье, которая поддерживает меня на расстоянии. Лететь сюда 23 часа — это тяжело для двух маленьких детей, поэтому моя семья осталась дома.

Я посвящаю эту победу моей младшей дочери, у которой был день рождения на этой неделе.

Большое спасибо организаторам турнира! Я уже был здесь в финале и обещал, что вернусь и однажды выиграю. И вот — 7-8 лет спустя мне это удалось».