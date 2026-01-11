Медведев сражается за титул с мощным американцем. LIVE

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня 13-я ракетка мира Даниил Медведев сыграет с американцем Брэндоном Накашимой, который занимает 33-е место в рейтинге ATP. Матч состоится в рамках финала турнира в Брисбене.
15:0! Медведев ошибся по длине. Накашима сейчас играет сильнее на задней линии.
40:0! Медведев здорово подал, а потом вышел к сетке и сыграл укороченным. Накашима чуть-чуть не успел к мячу.
40:40! Еще одна невынужденная ошибка Медведева по длине.
Накашима ошибся по ширине (аут), и Медведев сделал второй брейк в этом матче. Россиянин повел в первом сете со счетом 3:0!
30:40! Медведев принял в аут подачу Накашимы.
15:40! Накашима допустил очередную невынужденную ошибку — с бэкхенда направил мяч далеко в аут. Два брейк-поинта у Медведева.
15:30! Накашима вышел к сетке и хитро сыграл укороченным.
0:30! Еще одна ошибка Накашимы по длине.
0:15! Соперники долго обменивались ударами, но Накашима ошибся первым — мяч ушел за линию корта.
Еще одна шикарная первая подача Медведева позволила ему очень быстро забрать этот гейм. Россиянин повел в первом сете со счетом 2:0!
40:15! Медведев мощно подал, а затем вышел к сетке и смэшем отправил мяч в пустую часть корта.
30:15! Отличная первая подача Медведева. Накашима не справился.
15:15! Медведев неожиданно ошибся — попал в сетку.
15:0! Медведев исполнил мощную подачу, Накашима принял в сетку.
Очередная ошибка Накашимы по длине привела к тому, что Медведев сделал брейк и повел в первом сете со счетом 1:0.
15:40! Накашима ошибся по длине — мяч ушел за пределы корта. Два брейк-поинта у Медведева.
15:30! Накашима хорошо подал в один угол, а вторым ударом направил мяч в другой. Медведев догнал, но ответил в сетку.
0:30! Медведев снова прекрасно принял подачу, а затем дождался ошибки по длине от Накашимы — аут.
Матч начался! Накашима начал неудачно на своей подаче: Медведев уверенно принял, перехватил инициативу, а затем развел соперника и мяч по разным углам корта. 0:15!
Речь Даниила Медведева после победы:
«Хочу отметить и похвалить Брэндона. Он выдал не лучший старт матча, но затем практически довел эту игру до третьего сета. Желаю тебе удачи на Australian Open!
Спасибо большое моей команде. Мы выдали отличное начало сезона. Спасибо моей семье, которая поддерживает меня на расстоянии. Лететь сюда 23 часа — это тяжело для двух маленьких детей, поэтому моя семья осталась дома.
Я посвящаю эту победу моей младшей дочери, у которой был день рождения на этой неделе.
Большое спасибо организаторам турнира! Я уже был здесь в финале и обещал, что вернусь и однажды выиграю. И вот — 7-8 лет спустя мне это удалось».
Речь Брэндона Накашимы после матча:
«Поздравляю Даниила и его команду! Вы заслужили эту победу. Желаю Даниилу всего наилучшего и удачи на следующей неделе — на Australian Open.
Спасибо моей команде за то, что вы подталкиваете меня к большему и всегда верите в меня. Спасибо моему отцу, который прилетел сегодня на мой финал.
Спасибо большое всем зрителям и фанатам, а также моей семье, которая болеет за меня из дома».
Медведев одержал победу над Накашимой со счетом 6:2, 7:6 (7:1) и завоевал титул в Брисбене! Поздравляем!
Тай-брейк:
0:1. Накашима был на подаче, но Медведев уверенно принял и вынудил соперника отбить в сетку.
0:2. Медведев мощно подал, но Накашима принял. Тем не менее в ходе долгой перестрелки Даниил оказался терпеливее и дождался ошибки соперника по ширине — аут.
0:3. Медведев исполнил подачу, Накашима навязал борьбу на приеме, однако затем россиянин здорово атаковал ему прямо под ноги. Американец отправил мяч в сетку.
0:4. Медведев принял подачу Накашимы. Американец попытался хитро сыграть укороченным, но Даниил догнал мяч и ответил. После этого Накашима мог его обвести, но неожиданно попал в сетку.
0:5. Накашима исполнил подачу, Медведев принял ее и исполнил шикарный бэкхенд по задней линии — в самый уголок корта.
1:5. Медведев подал, а затем опрометчиво вышел к сетке и пропустил мяч за спину.
1:6. На этот раз после своей подачи Медведев грамотно вышел к сетке и атаковал в пустую часть корта.
1:7! Медведев опять шикарно вышел к сетке и атаковал в самый угол корта! Накашима отбил в аут.
Даниил одержал победу на тай-брейке, а значит, победил во втором сете, в матче и во всем турнире! Это его второй титул с новым тренером — Томасом Юханссоном.
Медведев быстро забрал гейм на своей подаче и сравнял счет во втором сете — 6:6! Нас ждет тай-брейк.
40:15! Накашима нанес мощный косой кросс с форхенда, но чуть-чуть не попал по боковой линии.
30:15! Медведев сорвал удар с форхенда — аут.
30:0! Накашима рискнул, но ошибся с форхенда — попал в сетку.
15:0! Накашима очень остро принял подачу, а потом мощно атаковал по диагонали, но попал в трос. Мяч отскочил за пределы корта.
Накашима под ноль забрал свою подачу и повел во втором сете со счетом 6:5!
40:0! Медведев принял в сетку подачу Накашимы.
30:0! Медведев снова не попал по задней линии — аут.
Накашима сделал брейк и не позволил Медведеву выиграть этот матч и взять титул уже в этом гейме! Во втором сете равенство — 5:5! Россиянин упустил два чемпионшип-поинта.
Больше у Накашимы! Медведев не справился с бэкхендом — попал в сетку.
Ровно! У Медведева прошла шикарная подача.
Больше у Накашимы! Медведев опрометчиво вышел к сетке, и американец шикарно его обвел. Брейк-поинт у Брэндона!
Ровно! Медведев ошибся по длине.
Больше у Медведева! Он здорово подал в один угол, а потом атаковал туда же и поймал Накашиму на противоходе. Второй чемпионшип-поинт.
40:40! Двойная ошибка у Медведева! Вторая в этом гейме.
40:30! Медведев шикарно подал, а потом вышел к сетке и атаковал с форхенда в противоход Накашиме. Чемпионшип-поинт у россиянина.
30:30! Накашима неожиданно сорвал простой удар и попал в сетку.
15:30! Медведев хорошо исполнил первую подачу. Накашима принял в небольшой аут.
0:30! Накашима нанес очень мощный удар по задней линии, и Медведев с трудом догнал мяч, отправив его в собственную часть корта.
0:15! Двойная ошибка от Медведева.
Сейчас Медведев будет подавать на матч — на свой первый титул в сезоне.
Накашима под ноль забрал свою подачу и сократил отставание во втором сете — 4:5!
40:0! Еще один эйс от Накашимы.
30:0! Медведев принял в аут подачу Накашимы.
15:0! Эйс от Накашимы.
Медведев исполнил подачу навылет и забрал этот гейм! Россиянин повел во втором сете со счетом 5:3.
40:30! Медведев мощно атаковал по задней линии, Накашима ответил «свечой». Россиянин вышел к сетке и смэшем вколотил мяч в корт.
30:30! Накашима чуть-чуть не попал по задней линии.
15:30! Накашима не принял подачу Медведева.
0:30! Накашима хорошо принял подачу и вынудил Медведева ошибиться по длине.
0:15! Накашима шикарно сыграл в противоход Медведеву.
Накашима под ноль забрал свою подачу и сократил отставание во втором сете — 3:4!
40:0! Медведев сорвал удар слева — аут.
30:0! Накашима вышел к сетке и исполнил невероятно хороший укороченный удар. Сумасшедшая обработка мяча. У Медведева не было шансов догнать этот мяч.
15:0! Накашима исполнил великолепный бэкхенд по задней линии. Медведев с трудом догнал мяч, но затем попал в сетку.
Медведев исполнил шикарный эйс и забрал этот гейм! Россиянин повел во втором сете со счетом 4:2!
40:30! Блестящая подача Медведева.
30:0! Эйс в исполнении Накашимы.
30:30! Медведев здорово исполнил вторую подачу, и Накашима принял в сетку.
15:0! Медведев принял в аут мощную подачу Накашимы.
15:30! Накашима ошибся по длине, невынужденная ошибка.
Медведев исполнил эйс и забрал этот гейм! Счет во втором сете стал 1:1.
0:30! Накашима идеально попал по задней линии.
0:15! Накашима хитро сыграл укороченным. Медведев догнал мяч, но обидно отправил его в аут.
Медведев идеально попал по задней линии с бэкхенда и сделал брейк! Россиянин повел во втором сете со счетом 3:2!
Больше у Медведева! В ходе короткой перестрелки Накашима не выдержал первым — аут.
40:40! Накашима здорово атаковал поочередно в два разных угла и поймал на этом Медведева.
30:40! Накашима допускает вторую ошибку по длине. Что-то произошло с концентрацией американца в эти секунды.
30:30! Накашима ошибся по длине — аут.
30:15! Накашима неожиданно попал в сетку.
30:0! Накашима грамотно сыграл укороченным.
15:0! Накашима исполнил очень мощную первую подачу, а потом хорошо атаковал в противоположный от Медведева угол.
Медведев под ноль забрал свою подачу и сравнял счет во втором сете — 2:2!
30:0! Эйс от Медведева.
15:0! Медведев подал навылет.
Накашима под ноль забрал свою подачу и повел во втором сете со счетом 2:1!
40:0! Медведев чуть-чуть не попал по боковой линии.
40:15! Еще одна шикарная подача Медведева — и опять прием в сетку от Накашимы.
30:15! Накашима принял в сетку подачу Медведева.
15:15! Накашима неожиданно сорвал удар — направил мяч куда-то в небеса и за пределы корта.
0:15! Накашима отлично принял подачу Медведева, не допустил ни одной ошибки в длинном розыгрыше, а потом очень хитро сыграл укороченным: россиянин с трудом догнал мяч и отправил его в сетку.
Накашима уверенно взял свою подачу и повел во втором сете со счетом 1:0!
Сейчас Медведев будет подавать на сет.
40:15! Накашима хорошо подал, а потом вышел к сетке и сыграл укороченным в пустую часть корта.
Медведев принял в аут, и Накашима уверенно взял гейм на своей подаче. Американец сократил отставание в первом сете — 2:5!
30:15! Медведев шикарно попал по боковой линии с бэкхенда.
40:15! Медведев попал в сетку.
30:0! Соперники ввязались в битву укороченных, но в итоге Медведев сыграл в удобную зону для Накашимы, и тот забрал это очко.
30:15! Медведев неожиданно решил сыграть укороченным, но Накашима догнал мяч и отправил его за спину сопернику.
15:0! Медведев допустил невынужденную ошибку с бэкхенда — аут.
15:15! Накашима очень сильно подал, Медведев принял «свечой», а затем американец вышел к сетке и смэшем отправил мяч в угол корта.
Второй сет начался! Накашима не подаче.
0:15! Медведев показал великолепный прием — направил мяч точно в угол корта за спину Накашимы.
Медведев идеально попал по боковой линии и забрал свою подачу, а вместе с ней и первый сет со счетом 6:2!
Медведев исполнил неберущуюся подачу и забрал этот гейм! Россиянин повел в первом сете со счетом 5:1.
Ровно! Подача навылет в исполнении Медведева. В эти минуты он словно играет сам с собой и борется сам с собой.
Больше у Медведева! Россиянин шикарно попал по боковой линии. Накашима отразил в сетку.
Ровно! Вторая двойная ошибка Медведева в этом матче, причем все случились в этом гейме.
Ровно! Накашима сорвал удар с форхенда: мяч улетел далеко в аут.
Больше у Медведева! Прекрасный эйс.
Больше у Накашимы! Медведев попал в сетку. Россиянин неожиданно стал допускать большое количество невынужденных ошибок.
Ровно! Накашима пытался сыграть очень глубоко, но ошибся по длине — аут.
Больше у Накашимы! Первая двойная ошибка Медведева в матче.
40:30! Медведев развел Накашиму и мяч по разным углам, но затем ошибся по длине — аут.
40:40! Медведев допустил невынужденную ошибку с бэкхенда — аут.
40:15! Медведев мощно подал, а потом вышел к сетке и сыграл укороченным. Накашима не догнал мяч.
40:30! Накашима исполнил шикарный прием навылет — с форхенда в растяжке, за спину Медведеву.
30:15! Еще одна шикарная подача Медведева. Накашима принял в аут.
40:15! Накашима не справился с высоким темпом Медведева — попал в сетку.
15:15! Медведев исполнил очень хорошую подачу.
30:15! Мощная первая подача Даниила — соперник принял в аут.
0:15! Медведев совсем чуть-чуть не попал по боковой линии.
15:15! А вот теперь у Медведева не прошел удар справа: пытался попасть в самый угол корта, но угодил в аут.
Накашима забрал под ноль свою подачу и сократил отставание в первом сете — 1:4!
15:0! После короткой перестрелки Накашима ошибся с бэкхенда — аут.
Медведев очень быстро забрал свою подачу и повел в первом сете со счетом 4:0!
Спортсмены вышли на корт и начали разминку!
30:0! Накашима обвел вышедшего к сетке Медведева, а потом исполнил отличную подачу.