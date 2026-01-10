Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Названа причина, по которой Мостовой не стал тренером «Спартака»

Экс-игрок Угаров о тренере «Спартака»: дело не в Мостовом, у него нет опыта
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший игрок «Зенита» Денис Угаров объяснил, почему экс-футболист сборной России Александр Мостовой не возглавил московский «Спартак». Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Так дело не в Мостовом, у него просто нет опыта никакого. Поэтому, [Дмитрий] Аленичев был в «Спартаке», может быть, дать ему ещё шанс поработать. Кто ещё у них есть? Тихонов, Титов, бывшие игроки. Но выбрали Карседо, посмотрим, что получится», - cказал Угаров.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес».

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в «Спартаке», но она сорвалась. После этого он прошел стажировку в московском «Динамо». 4 марта Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

Ранее была названа причина, по которой «Спартак» может удачно выступить с новым тренером.
 
Теперь вы знаете
Не побрился — плати. 8 самых необычных налогов, которые когда-либо брали с россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+