Названа причина, по которой «Спартак» может удачно выступить с новым тренером

Тренер Кобелев: через два месяца Карседо может построить команду в «Спартаке»
Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что новый главный тренер московского «Спартака» Хуан Карседо может удачно стартовать в Российской премьер-лиге (РПЛ), потому что у него есть время на подготовку команды. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Когда тренер приходит по ходу сезона, у него неделя максимум, там ещё и игры на Кубок, вот тогда тяжело. А здесь почти два месяца есть у Карседо, имеется трансферное окно, за счет которого можно избавиться от игроков и приобрести нужных команде. Поэтому уже через два месяца, к весне тренер может построить команду», — сказал он.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Ранее агент Дмитрий Селюк задался вопросом, каким образом Карседо будет справляться с давлением в команде.
 
