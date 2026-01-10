Стало известно, на каком ближайшем соревновании может выступить Валиева

Навка: Валиева, скорее всего, выступит на чемпионате России по прыжкам

Российская фигуристка Камила Валиева, отбывшая дисквалификацию за употребление допинга, может выступить на чемпионате России по прыжкам. Об этом в комментарии РИА Новости сообщила основательница академии «Наши надежды» и олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

«Скорее всего, да», — ответила Навка на вопрос о том, выступит ли Валиева на прыжковом турнире.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 31 января по 1 февраля на «Навка Арене» в Москве.

25 декабря завершился четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. Валиева вновь получила право участвовать в официальных соревнованиях. Подготовку к возвращению спортсменка начала 25 октября, возобновив тренировки в академии Татьяны Навки под руководством тренера Светланы Соколовской. До дисквалификации она тренировалась в штабе Этери Тутберидзе.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее Валиева показала фото с празднования Нового года.