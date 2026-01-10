«Быстро начинал злиться»: теннисист Медведев о своем настрое

Теннисист Медведев: в прошлом году я слишком быстро начинал злиться

Российский теннисист Даниил Медведев после выхода в финал турнира ATP-250 в Брисбене рассказал о своем настрое и поделился, с какими проблемами по этому поводу столкнулся в прошлом сезоне.

«В прошлом году мне не особо удавалось [поддерживать настрой]. Я слишком быстро начинал злиться. Я часто злюсь на корте… но тогда это происходило слишком быстро», — сказал Медведев в интервью на корте.

Соперником представителя России был американец Алекс Михельсен. Встреча, которая длилась 1 час 42 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:2.

Медведев сделал девять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Михельсен также подал навылет четыре раза, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из восьми. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За трофей Медведев сыграет с еще одним представителем США Брэндоном Накашимой.

Ранее сестра перешедшей под флаг Узбекистана теннисистки снялась с Australian Open.