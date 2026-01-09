Сестра перешедшей под флаг Узбекистана теннисистки снялась с Australian Open

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, занимающая 30-ю строчку мирового рейтинга, не выступит на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open-2026).

В результате освободившееся место в сетке и право на посев перейдет другой российской теннисистке — Анне Калинской, которая является 33-й ракеткой мира. Таким образом, Кудерметова полностью пропустит австралийскую серию соревнований в начале 2026 года.

Федерация тенниса Узбекистана сообщила о том, что 22-летняя уроженка Москвы Полина Кудерметова на соревнованиях будет представлять их страну.

Кудерметова имеет в своем активе девять разрядов титулов ITF в одиночном разряде, включая турниры уровня W50 в Индоре 2024 года и W40 в Астане 2023 года. В 2025 году обыграл теннисистку из топ-10 Дарью Касаткину в Брисбене. Ее старшая сестра Вероника Кудерметова — российская теннисистка.

Открытый чемпионат Австралии-2026 начнется 18 января и продлится до 1 февраля.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее теннисист Даниил Медведев ворвался в полуфинал турнира в Австралии.