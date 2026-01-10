Медведев сражается с дерзким американцем за финал в Австралии. LIVE

15:0! Медведев попытался обвести вышедшего к сетке Михельсена, но переборщил с силой удара — аут.
Медведев завершил этот гейм очередным эйсом! Россиянин повел в первом сете со счетом 4:2.
Больше у Медведева! Михельсен не смог принял подачу.
Ровно! Великолепный эйс от Медведева.
Больше у Михельсена! Американец исполнил прекрасный прием — точно по боковой линии.
40:40! Медведев ошибся по ширине — аут.
40:30! Михельсен сумел обвести Медведева, который рискованно вышел к сетке.
40:15! Медведев вышел к сетке и смэшем вколотил мяч в корт — без шансов для соперника.
30:15! Михельсен попал с бэкхенда точно по боковой линии.
30:0! Медведев сыграл укороченным. Михельсен догнал мяч и ответил, но россиянин сумел отреагировать на удар с близкого расстояния и с лета направил мяч в пустую часть корта.
15:0! Михельсен принял в аут подачу Медведева.
А вот теперь Михельсен очень неудачно сыграл у сетки: попал с бэкхенда в трос. Благодаря этому Медведев сделал брейк и повел в первом сете со счетом 3:2!
30:40! На этот раз Михельсен удачно вышел к сетке и с лета направил мяч в пустую часть корта.
15:40! Михельсен вышел к сетке, но это ему не помогло: попытался сыграть с лета и попал в трос.
15:30! Михельсен попытался атаковать сначала в один угол, а потом в другой, но направил мяч далеко в аут.
15:15! Медведев принял в аут подачу соперника.
0:15! Михельсен ошибся по длине.
Медведев идеально попал по задней линии и все-таки взял свою подачу! Россиянин выиграл два гейма подряд и сравнял счет в первом сете — 2:2.
Больше у Медведева! Михельсен с трудом «свечой» принял подачу россиянина. Даниил вышел к сетке и мощно направил мяч в пустую часть корта.
Ровно! Михельсен принял в аут отличную подачу Медведева.
Больше у Михельсена! Медведев в простой ситуации попал в сетку.
Ровно! Эйс от Медведева.
Больше у Михельсена! Четвертая двойная ошибка Медведева в матче.
40:40! Михельсен догнал мяч у сетки и сыграл укороченным в пустую часть корта. Медведев каким-то чудом дотянулся, но все-таки направил мяч в сетку.
40:30! Еще один эйс в исполнении Медведева.
30:30! Медведев нанес мощный косой удар в противоход Михельсену. Тот не дотянулся.
15:30! Эйс от Медведева.
0:30! Михельсен обвел Медведева, который опрометчиво вышел к сетке.
0:15! Третья двойная ошибка Медведева в матче.
Медведев сделал обратный брейк и сократил отставание в первом сете — 1:2!
30:40! Михельсен отправил мяч в сетку после короткого размена ударами. Брейк-поинт у Медведева.
30:30! На этот раз Медведев здорово вышел к сетке и укороченным направил мяч в пустую часть корта.
30:15! Медведев принял подачу в аут.
15:15! Михельсен вышел к сетке, но на этот раз попал в нее.
15:0! Михельсен повел на своей подаче.
Михельсен сделал быстрый брейк и повел в первом сете со счетом 2:0! Американец вышел к сетке, и россиянин мог его обвести, но направил мяч прямо на соперника.
Больше у Михельсена! Вторая двойная ошибка Медведева подряд.
40:40! Первая двойная ошибка Медведева в матче.
40:30! И еще одна шикарная первая подача Медведева.
30:30! Великолепная первая подача Медведева. У Михельсена совсем не получился прием.
15:30! Медведев пытался попасть по боковой линии, но ошибся — аут.
15:15! Медведев чуть вышел вперед, но Михельсен исполнил отличную обводку и отправил мяч ему за спину.
15:0! Медведев исполнил мощную подачу, и Михельсен принял в аут.
Михельсен шикарно попал по боковой линии и все-таки забрал свою подачу! Американец повел в первом сете со счетом 1:0.
Больше у Михельсена! Медведев чуть-чуть ошибся по длине — аут.
Ровно! В ходе короткой и очень быстрой перестрелки Михельсен попал в сетку.
Больше у Михельсена! Медведев принял в аут.
Ровно! Эйс у Михельсена!
Больше у Медведева! Михельсен вышел к сетке, но попал прямо в нее с метра. Второй брейк-поинт у россиянина.
Ровно! Михельсен вышел к сетке и сыграл укороченным, но Медведев успел догнать мяч и нанес очень сильный удар в ответ. Американец тоже отреагировал, но попал в сетку.
Больше у Михельсена! Медведев ошибся по длине.
Ровно! Медведев шикарно попал с форхенда по боковой линии. Михельсен ответил в аут.
Больше у Михельсена! Медведев принял в сетку подачу соперника.
40:40! Медведев попал в сетку — не получился короткий кросс.
30:40! Михельсен ошибся по ширине. Медведев замучал его точными попаданиями по линии и заработал свой первый брейк-поинт в матче.
30:30! Медведев прекрасно атаковал по задней линии в один угол, а затем направил мяч в другой. Михельсен не догнал.
30:15! Эйс в исполнении Михельсена — 206 км/ч.
15:15! На подаче американца завязалась борьба.
Матч начался! Михельсен на подаче.
Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня 13-я ракетка мира Даниил Медведев сыграет с американцем Алексом Михельсеном, который занимает 37-е место в рейтинге ATP. Матч состоится в рамках 1/2 финала турнира в Брисбене.