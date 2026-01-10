Медведев сражается с дерзким американцем за финал в Австралии. LIVE

Размер шрифта
Российский теннисист Даниил Медведев играет с американцем Алексом Михельсеном в полуфинале турнира ATP-250 в Брисбене. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Трансляция
Автообновление
12:18

15:0! Медведев попытался обвести вышедшего к сетке Михельсена, но переборщил с силой удара — аут.

12:17

Медведев завершил этот гейм очередным эйсом! Россиянин повел в первом сете со счетом 4:2.

12:17

Больше у Медведева! Михельсен не смог принял подачу.

12:16

Ровно! Великолепный эйс от Медведева.

12:15

Больше у Михельсена! Американец исполнил прекрасный прием — точно по боковой линии.

12:15

40:40! Медведев ошибся по ширине — аут.

12:14

40:30! Михельсен сумел обвести Медведева, который рискованно вышел к сетке.

12:14

40:15! Медведев вышел к сетке и смэшем вколотил мяч в корт — без шансов для соперника.

12:13

30:15! Михельсен попал с бэкхенда точно по боковой линии.

12:12

30:0! Медведев сыграл укороченным. Михельсен догнал мяч и ответил, но россиянин сумел отреагировать на удар с близкого расстояния и с лета направил мяч в пустую часть корта.

12:10

15:0! Михельсен принял в аут подачу Медведева.

12:09

А вот теперь Михельсен очень неудачно сыграл у сетки: попал с бэкхенда в трос. Благодаря этому Медведев сделал брейк и повел в первом сете со счетом 3:2!

12:09

30:40! На этот раз Михельсен удачно вышел к сетке и с лета направил мяч в пустую часть корта.

12:08

15:40! Михельсен вышел к сетке, но это ему не помогло: попытался сыграть с лета и попал в трос.

12:07

15:30! Михельсен попытался атаковать сначала в один угол, а потом в другой, но направил мяч далеко в аут.

12:07

15:15! Медведев принял в аут подачу соперника.

12:06

0:15! Михельсен ошибся по длине.

12:06

Медведев идеально попал по задней линии и все-таки взял свою подачу! Россиянин выиграл два гейма подряд и сравнял счет в первом сете — 2:2.

12:05

Больше у Медведева! Михельсен с трудом «свечой» принял подачу россиянина. Даниил вышел к сетке и мощно направил мяч в пустую часть корта.

12:04

Ровно! Михельсен принял в аут отличную подачу Медведева.

12:04

Больше у Михельсена! Медведев в простой ситуации попал в сетку.

12:03

Ровно! Эйс от Медведева.

12:03

Больше у Михельсена! Четвертая двойная ошибка Медведева в матче.

12:02

40:40! Михельсен догнал мяч у сетки и сыграл укороченным в пустую часть корта. Медведев каким-то чудом дотянулся, но все-таки направил мяч в сетку.

12:02

40:30! Еще один эйс в исполнении Медведева.

12:01

30:30! Медведев нанес мощный косой удар в противоход Михельсену. Тот не дотянулся.

12:01

15:30! Эйс от Медведева.

12:00

0:30! Михельсен обвел Медведева, который опрометчиво вышел к сетке.

11:59

0:15! Третья двойная ошибка Медведева в матче.

11:57

Медведев сделал обратный брейк и сократил отставание в первом сете — 1:2!

11:57

30:40! Михельсен отправил мяч в сетку после короткого размена ударами. Брейк-поинт у Медведева.

11:56

30:30! На этот раз Медведев здорово вышел к сетке и укороченным направил мяч в пустую часть корта.

11:56

30:15! Медведев принял подачу в аут.

11:56

15:15! Михельсен вышел к сетке, но на этот раз попал в нее.

11:15

15:0! Михельсен повел на своей подаче.

11:54

Михельсен сделал быстрый брейк и повел в первом сете со счетом 2:0! Американец вышел к сетке, и россиянин мог его обвести, но направил мяч прямо на соперника.

11:54

Больше у Михельсена! Вторая двойная ошибка Медведева подряд.

11:53

40:40! Первая двойная ошибка Медведева в матче.

11:53

40:30! И еще одна шикарная первая подача Медведева.

11:52

30:30! Великолепная первая подача Медведева. У Михельсена совсем не получился прием.

11:52

15:30! Медведев пытался попасть по боковой линии, но ошибся — аут.

11:51

15:15! Медведев чуть вышел вперед, но Михельсен исполнил отличную обводку и отправил мяч ему за спину.

11:50

15:0! Медведев исполнил мощную подачу, и Михельсен принял в аут.

11:49

Михельсен шикарно попал по боковой линии и все-таки забрал свою подачу! Американец повел в первом сете со счетом 1:0.

11:48

Больше у Михельсена! Медведев чуть-чуть ошибся по длине — аут.

11:47

Ровно! В ходе короткой и очень быстрой перестрелки Михельсен попал в сетку.

11:47

Больше у Михельсена! Медведев принял в аут.

11:47

Ровно! Эйс у Михельсена!

11:46

Больше у Медведева! Михельсен вышел к сетке, но попал прямо в нее с метра. Второй брейк-поинт у россиянина.

11:45

Ровно! Михельсен вышел к сетке и сыграл укороченным, но Медведев успел догнать мяч и нанес очень сильный удар в ответ. Американец тоже отреагировал, но попал в сетку.

11:44

Больше у Михельсена! Медведев ошибся по длине.

11:43

Ровно! Медведев шикарно попал с форхенда по боковой линии. Михельсен ответил в аут.

11:43

Больше у Михельсена! Медведев принял в сетку подачу соперника.

11:42

40:40! Медведев попал в сетку — не получился короткий кросс.

11:41

30:40! Михельсен ошибся по ширине. Медведев замучал его точными попаданиями по линии и заработал свой первый брейк-поинт в матче.

11:41

30:30! Медведев прекрасно атаковал по задней линии в один угол, а затем направил мяч в другой. Михельсен не догнал.

11:40

30:15! Эйс в исполнении Михельсена — 206 км/ч.

11:40

15:15! На подаче американца завязалась борьба.

11:39

Матч начался! Михельсен на подаче.

11:00

Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Сегодня 13-я ракетка мира Даниил Медведев сыграет с американцем Алексом Михельсеном, который занимает 37-е место в рейтинге ATP. Матч состоится в рамках 1/2 финала турнира в Брисбене.
 
Редкоземы и замерзшая секретная база: зачем Трамп хочет присоединить Гренландию
